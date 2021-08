Augusztus végéig kivonulnak az amerikaiak Afganisztánból

Joe Biden amerikai elnök nem tervezi meghosszabbítani az afganisztáni csapatkivonásra kitűzött augusztus 31-i határidőt - jelentették kedden amerikai sajtóforrások, köztük a The Hill című, kongresszusi ügyekkel foglalkozó lap.

Fotó: TASR/AP

Az értesülést egy meg nem nevezett magas rangú kormánytisztviselő is megerősítette. A forrás szerint Biden a nemzetbiztonsági csapatával való egyeztetést követően hozta meg a döntést, figyelembe véve a biztonsági kockázatot, amelyet a további maradás jelentene. A The Hill szerint azonban az elnök készenléti terveket is kért arra az esetre, ha a helyzet megváltozna, és több időre lenne szükség.

Közben a német kancellár is nyilatkozott az afganisztáni helyzetről. Angela Merkel szerint a tálib fordulat miatt az Afganisztánból a szomszédos országokba irányuló migráció "pillanatnyilag nem akut téma". A kancellár tájékoztatóján kiemelte, hogy Németország szükség esetén készen áll az együttműködésre a menekültek ellátásában az Afganisztánnal szomszédos országokkal, akár Iránnal is.

MTI