Augusztus végén átadhatják az R7-es következő szakaszát, a pályán egészen a pozsonyi Kikötői hídig lehet majd autózni - fotókkal

Újabb szakaszt adhatnak át a forgalomnak a nyár végén, ha rendben halad a szakaszok engedélyezése, és a közlekedésügyi minisztérium is rábólint az ideiglenes használatba vételre. Dunaszerdahelytől egészen a Kikötői hídig, a Bajkál utcáig lehet a pályán autózni az R7-esen. A korábbi átadáshoz kell még a közlekedésügyiu minisztérium beleegyezése is.

Befejezés előtt áll a D4/R7 projekt építése, de még a teljes befejezés előtt fontos szakaszokat adhatnak – várhatóan augusztus végén – ideiglenes használatba. Az R7-es egészen Pozsony-Főrévig (Prievoz) elkészült, vagyis már szeptembertől a Slovnaft és a Duna között vezető pályán be lehetne jutni egészen Pozsonyba. A teljes befejezéshez itt már csak néhány száz méter hiányzik, a Pozsony-Nivy kereszteződést, vagyis a Kikötői hídra és a D1-es autópályára való fel- és lehajtást csak néhány héttel később, szeptember végén tudná átadni az utat építő D4R7 Construction.

Ezért kérvényezik az illetékes közlekedésügyi minisztériumot, hogy a Slovnaft és a Duna között vezető szakaszt előbb átadhassák, ne kelljen az átadással megvárni az egész közlekedési csomópont teljes elkészültét.

„Folyamatosan tárgyalunk a közlekedési minisztériummal is, bízunk benne, hogy sikerül megegyezni a már elkészült szakaszok mielőbbi átadásában” – jelentette ki Michael Heerdt, az utat építő D4R7 Construction vezérigazgatója. – Csak a minisztérium engedélyére várunk.”

A D4/R7 valamennyi szakasza

Az R7-esről – ha sikerül korábban átadni a forgalomnak – egy ideig csak a Bajkál utcán (Bajkalská) át lehet majd bejutni a belvárosba. A Dunaszerdahely irányából érkezőknek és távozóknak azonban ez azt jelentené, hogy két párhuzamos útvonat is használhatnának, ami mindenképpen csökkentené a reggeli és az esti dugókat.

„Teljesen elkerülhetnék a Dénesd-Csölle-Pozsonypüspöki szakaszt” - magyarázta az építő cég vezérigazgatója.

Jelenleg ugyanis az R7-esen érkezőknek vissza kell menniük a régi, 63-as első osztályú útra, és csak Pozsonypüspökin át jutnak be a fővárosba.

A Paraméter megkérdezte a közlekedési minisztériumot is a korábbi átadás lehetőségéről, amint választ kapunk, bővítjük cikkünket. Tavaly maga Andrej Doležal közlekedlsi miniszter is azt ígérte, hogy az R7-esen idén nyáron már Pozsonyig utazhatunk.

Elkészült az Ártéri híd is

Ugyancsak augusztusban tudná átadni az építtető a D4-es Ausztria és Magyarország irányába vezető újabb szakaszát, amelybe beleesik az új Duna-híd, amely az Ártéri híd (Lužný most) nevet kapta egy tavalyi internetes szavazás során.

Ha ezt a szakaszt is átadják, akkor Dunaszerdahelyről Pozsony teljes elkerülésével lehetne eljutni Ausztriába vagy a rajkai határátkelőn át Magyarországra, vagy pedig Pozsony-Ligetfalun át bejutni a fővárosba.

Heerdt: a szennyezést elhárítottuk

Ausztria felé is van azonban egy rövid szakasz, a híd oroszvári hídfőjétől a D2-es autópályáig, amit csak néhány héttel később tudnának átadni. Itt van az töltésrész, amit környezetszennyezés gyanúja miatt még mindig vizsgál a rendőrség. Felmerült ugyanis, hogy a töltésbe nem megengedett, a környezetre veszélyes anyagokat is beépíthettek, amelyek esetleg beszivároghatnak a talajvízbe. A D4R7 Construction vezérigazgatója állítja, hogy az adott szakaszt az előírásoknak, és a kidolgozott környezetvédelmi projektnek megfelelően kijavították. Heerdt szerint ezt a szakaszt ugyancsak szeptember vége felé adnák át.

A D4-es és a D1-es még sokáig nem lesz összekötve

A D4-es másik végén elkészült a récsei lehajtó is, ami egy ideig az autópálya végpontja lesz az északi oldalon.

Elkészült a D4-es és a D1-es keresztezése is, de a projektnek ez a része még legalább egy évig nem lesz teljesen használható, mivel a két autópálya csak keresztezi egymást, de az egyikről nem lehet a másikra fel- illetve lehajtani.

A lehajtó és a felhajtó sávok megépítése azonban már nem a D4R7 Construction feladata, ezt a Nemzeti Autópálya Vállalat (NDS) építi majd meg a következő évben.

865 millió euróból 59 kilométer sztráda

A D4-es körgyűrű és az R7-es gyorsforgalmi út első szakaszának építésén csúcsidőszakban 1600 munkás dolgozott, ehhez a számhoz azonban még hozzá kell számolni 300 mérnököt. Az építkezés teljes költsége 865 millió euró, a pályák teljes hossza 59 km. A COVID miatt van kisebb csúszás, késtek egyes beszállítók, de ezt megpróbálták egyeztetéssel megoldani. „Néhány esetben munkaerő biztosítása is gondot okozott a COVID miatt, de ezt is tudtuk kezelni” – magyarázta Michael Heerdt vezérigazgató. Az építkezésen külföldi munkások is dolgoztak, számukra bizonyos esetekben nehézséget okozott az országba való belépés. Az útépítést az építtető finanszírozta, az államnak egyelőre semmibe sem került, viszont harminc éven át koncessziós díjat fizet majd az autópálya használatáért. Az R7-es és a D4-es első kész szakaszait tavaly júliusban adták át, azóta a D4-esnek több újabb szakasza is elkészült, és már használják is az autósok. A

