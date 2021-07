Augusztustól újra megnyitják a Nagyszelmenc-Kisszelmenc határátkelőt

Augusztus 1-jén, vasárnap ismét megnyílik a gyalogosok és kerékpárosok számára fenntartott Nagyszelmenc (Veľké Slemence) - Kisszelmenc határátkelő.

A magyarlakta ikerfalvakat, Nagy- és Kisszelmencet gyalogos határátkelő köti össze (Forrás: Wikimedia Commons)

A TASR hírügynökséget Jana Nimrichterová, a nagymihályi (Michalovce) vámhivatal szóvivője szerdán arról tájékoztatta, hogy a szóban forgó határátelő augusztustól naponta 8:00 és 20:00 között lesz nyitva.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy a Szlovákiába érkező ukrán állampolgároknak be kell tartaniuk a Schengeni határellenőrzési kódex általános előírásait, valamint a Szlovák Közegészségügyi Hivatal által elrendelt karanténintézkedéseket is.

(TASR)