Australian Open - Nisikori nem indul

"A csapatommal úgy döntöttünk, hogy mivel még nem vagyok százszázalékosan egészséges, nem vagyok teljesen kész arra, hogy legmagasabb szinten játsszak" - mondta a japán teniszező, aki hozzátette, nem volt könnyű döntés, mert az Australian Open az egyik kedvenc tornája.

A világranglistán 13. helyen álló játékos legutóbb augusztus végén a US Openen lépett pályára, ahol a harmadik fordulóban búcsúzott. Később kisebb könyökműtéten esett át. Nisikori korábban volt már negyedik is a világranglistán, a melbourne-i tornán pedig négyszer is negyeddöntőig jutott.

Rajta kívül szintén nem indul az Austral Openen a brit Andy Murray, aki vasárnap jelentette be távolmaradását. A korábbi világelső egy év után indult volna ismét egyéniben Grand Slam-tornán.



