Australian Open - Sinner első Grand Slam-trófeája

Jannik Sinner nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi fináléban öt játszmában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet, és megszerezte első Grand Slam-serlegét.

TASR-felvétel

A Melbourne-ben 2021-ben és 2022-ben is döntős orosz játékos a hatodik Grand Slam-végjátékára készült, de az eddigi ötből csak egyet tudott megnyerni, méghozzá három éve a US Openen. Először fordult elő vele ugyanakkor, hogy nem Novak Djokovic vagy Rafael Nadal állt a háló túloldalán. Az idei AO-n kétszer is kétszettes hátrányból fordított bravúrral, utóbbin két napja 4 óra 18 perc alatt gyűrte le a német Alexander Zverevet.

Sinner - aki 2019-ben Budapesten vívta élete első ATP-főtáblás mérkőzését az azóta megszűnt Hungarian Openen - mindössze egy szettet vesztett melbourne-i menetelése során. Csupán a világelső és 24-szeres GS-győztes Djokovic tudott tőle "elcsenni" egy játszmát, akit az utóbbi négy összecsapásukon háromszor is megvert. A 22 éves Sinner összesen 14 óra 45 percet töltött a pályán eddig Melbourne-ben, ellenfele viszont 20 és felet.

Az idei AO-finálé volt 2005 óta az első, amelyben az elmúlt évtizedek ikonjai közül sem Roger Federer, sem Rafael Nadal, sem Novak Djokovic nem szerepelt, és az is biztos volt, hogy Stan Wawrinka 2014-es diadala után ismét új bajnokot avatnak a Rod Laver Arenában.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, eddigi kilenc találkozójukból hatot a 27 éves Medvegyev nyert, igaz, tavaly háromszor is kikapott Sinnertől kemény pályán.

A tizedik csatában a déltiroli teniszező 1:1-nél elvesztette az adogatását - ami Djokovic ellen egyszer sem fordult elő vele -, idegesen játszott, miközben a volt világelső orosz önmagához képest rendkívül agresszív volt. Ennek köszönhetően 5:3-nál másodszor is brékelte bizonytalankodó riválisát, és 35 perc elteltével szettelőnyben volt.

A folytatásban a moszkvai játékos maradt a bevált taktikánál, rövidíteni próbálta a labdameneteket, és 2:1-nél, majd 4:1-nél is elvette Sinner szerváját. Az olasz bátor játékkal egy bréket visszavett, és volt labdája a második ledolgozásához is, de Medvegyev összeszedte magát, és a második játszma is az övé lett.

A harmadik felvonásban az orosz már valamivel fáradtabban mozgott, többet rontott, Sinner pedig megérezte a lehetőséget, 20-30 ütésen át is játékban tartotta a labdát, és háromnegyed óra alatt szépített.

A csaknem egyórás negyedik szett kilenc gémen keresztül csak bréklabdákat és kimerítő ütésváltásokat hozott, a vörös hajú olasz pedig az ő szempontjából a legjobbkor, 5:4-nél brékelt.

Jöhetett 3 óra 10 perc után a döntő játszma, melyben Sinner 3:2-nél brékelt, majd megőrizte előnyét, és 3 óra 43 perc után boldogan terült el a Rod Laver Arena szőnyegén. Életében másodszor fordított kétszettes hátrányból, először Fucsovics Márton ellen sikerült ez neki a tavalyi Australian Openen.

A 11. tornagyőzelmét begyűjtő Sinner pályafutása első Grand Slam-trófeája, a Norman Brooks Kupa mellé 3,15 millió ausztrál dollárt (740 millió forint) kap. Egyben Adriano Panatta 1976-os Roland Garros-diadala óta ő az első olasz férfi GS-bajnok.



Eredmény, férfi döntő:

----------------------

Jannik Sinner (olasz, 4.)-Danyiil Medvegyev (orosz, 3.) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3



Az elmúlt tíz év döntői:

------------------------

2015: Novak Djokovic (szerb)-Andy Murray (brit) 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 6:3, 6:0

2016: Djokovic-Murray 6:1, 7:5, 7:6 (7-3)

2017: Roger Federer (svájci)-Rafael Nadal (spanyol) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

2018: Federer-Marin Cilic (horvát) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1

2019: Djokovic-Nadal 6:3, 6:2, 6:3

2020: Djokovic-Dominic Thiem (osztrák) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

2021: Djokovic-Danyiil Medvegyev (orosz) 7:5, 6:2, 6:2

2022: Nadal-Medvegyev 2:6, 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:5

2023: Djokovic-Sztefanosz Cicipasz (görög) 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5)

2024: Jannik Sinner (olasz)-Medvegyev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

MTI