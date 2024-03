Ausztrál Nagydíj - Sainz nyert Melbourne-ben, Verstappen kiesett

A vakbélműtétje után lábadozó Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, melyet a címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája műszaki hiba miatt feladott.

Carlos Sainz Jr.

A 29 éves Sainznak ez pályafutása harmadik futamgyőzelme, és az első Ausztráliában, ahol eddig még dobogóra sem sikerült állnia.

A Ferrari kettős sikernek örülhetett, másodikként ugyanis Sainz csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt, míg a harmadik helyen Lando Norris, a McLaren brit pilótája végzett.

Verstappen sorozatban kilenc futamgyőzelem és zsinórban 43 pontszerző helyezés után esett ki Forma-1-es viadalról, legutóbb, 2022-ben éppen Melbourne-ben kényszerült kiállni.

A rajtnál jelentős változás nem történt az élmezőnyben, Verstappen simán az élen maradt, de a második körben megelőzte őt Sainz. Egy perccel később kiderült az is, hogy a holland címvédő versenyautójának jobb hátsó fékjével probléma van, ennek következményeként Verstappen kiállt a negyedik körben. Ezzel hosszú sorozat szakadt meg, a 26 éves versenyző ugyanis a 2022-es melbourne-i viadal óta egymás után 43 futamon végzett pontszerző helyen megszakítás nélkül. A legutóbbi kilenc F1-es nagydíjat ráadásul kivétel nélkül Verstappen nyerte, így két győzelemre volt saját rekordjának megdöntésétől, de most ez a széria is megszakadt.

A címvédő kiállása után a két Ferrari és a két McLaren kezdett csatába a futamgyőzelemért: Sainz remekül tartotta a vezető pozíciót, mely az első kerékcseréket követően is az övé maradt, a másik Ferrarival Leclerc zárkózott fel a második helyre, őt a helyi szurkolók kedvence, Oscar Piastri követte, akit márkatársa, Norris szorongatott. A háromhelyes rajtbüntetés miatt hatodikként startoló Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője sokáig George Russell (Mercedes) mögött volt beragadva a hetedik pozícióban, de a versenytáv felénél az ötödik helyen száguldott. Közben a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a Mercedes motorhibája miatt feladta a küzdelmet.

Féltávnál a McLaren helycserével próbálkozott, Piastri átadta a harmadik pozíciót Norrisnak, aki igyekezett megtámadni Leclerc-t a második helyért, miközben Sainz nagyon magabiztosan építette az előnyét az élen. A Ferrari a 35. körben kerékcserére hívta Leclerc-t, aki a bal első gumijának teljes elkopására panaszkodott a rádión. A monacói új gumikkal a negyedik helyen állt vissza a mezőnybe, de hamarosan újra második volt, miután a két McLaren is friss abroncsokat kapott a boxban. Mindezek után az élről Sainz is kiállt a második kerékcserére és nagyságrendileg öt másodperces előnnyel tért vissza elsőként a pályára.

Közvetlenül a leintés előtt Russell balesete borzolta a kedélyeket, de a brit versenyző nem sérült meg, a Mercedes viszont így egyetlen pontot sem szerzett Ausztráliában.

A televíziós közvetítésből kiderült,, hogy a melbourne-i F1-es hétvége során több mint 452 ezer néző volt kint az Albert Parkban, ez rekordot jelent az Ausztrál Nagydíj történetében.

A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 306,124 km, a pontszerzők): 1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:20:26.843 óra 2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.366 másodperc hátrány 3. Lando Norris (brit, McLaren) 5.904 mp h. 4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 35.770 mp h. 5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 56.309 mp h. 6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.992 perc h. 7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:33.222 p h. 8. Cunoda Juki (japán, RB) 1:35.601 p h. 9. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:44.553 p h. 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h. leggyorsabb kör: 1:19.813 perc (Leclerc, 56. kör) pole pozíció: Max Verstappen (holland, Red Bull) A vb-pontversenyek állása 3 futam után (még 21 van hátra): Versenyzők: 1. Verstappen 51 pont 2. Leclerc 47 3. Pérez 46 4. Sainz 40 5. Piastri 28 6. Norris 27 7. Alonso 20 8. George Russell (brit, Mercedes) 18 9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 8 10. Stroll 7 11. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6 12. Cunoda 4 13. Hülkenberg 3 14. Magnussen 1 Csapatok: 1. Red Bull 97 pont 2. Ferrari 93 3. McLaren 55 4. Aston Martin 27 5. Mercedes 26 6. RB 4 7. Haas 4

