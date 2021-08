Ausztrália és Dél-Korea emberek százait menti ki Afganisztánból, Litvánia és Uganda is befogad menekülőket

Peter Dutton ausztrál védelmi miniszter köszönetet mondott az amerikai, brit és új-zélandi védelmi erőknek azért a segítségért, amelyet múlt szerda óta nyújtottak 2650 ember, köztük afgán állampolgárok evakuálásában.

A keddi volt Ausztrália legsikeresebb napja az emberek, köztük az ausztrál kormánynak dolgozó afgánok evakuálásában.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök nem kívánta kommentálni azokat a jelentéseket, amelyek szerint mintegy 1200, ausztrál vízummal rendelkező afgánt visszafordítottak a kabuli repülőtérről.

Dutton arról beszélt, hogy Ausztrália az elmúlt öt évben már 8500 olyan afgánt telepített át, akik segített az országnak.

Az Operation Miracle (Csoda művelet) fedőnevű evakuálási erőfeszítés lebonyolítására Korea egy KC-330-as légiutántöltő, és két KC-130-as típusú repülőgépet irányított Iszlámábádba.

A kiválasztott afgánok nem menekültként, hanem különleges érdemeket szerzett személyként érkeznek majd a Szöultól nyugatra fekvő Incshoni nemzetközi repülőtérre.

Vilniusba szerdán megérkezett a litván erőkkel Afganisztánban együtt dolgozó afgán tolmácsok első csoportja. A védelmi minisztérium közlése szerint ötven embert szállítottak Kabulból a lengyelországi Varsón keresztül. Ők az elsők a 115 tolmács közül, akik 2005 és 2013 között együttműködtek a litvánokkal. Vilnius mindannyiukat kihozza a tálibok által elfoglalt országból. A második csoport várhatóan még a nap folyamán leszáll Vilniusban.

Ötvenegy, Afganisztánból evakuált ember érkezett szerdán Ugandába az Egyesült Államok kérésére. A tájékoztatás szerint a csoportban férfiak, nők és gyermekek vannak. Ugandai tisztviselők a múlt héten közölték, hogy az ország menedéket nyújt legfeljebb 2000 Afganisztánból menekülő embernek. Az afgánokat kis csoportokban, ideiglenes jelleggel szállítják Ugandába, mielőtt máshová telepítik őket.

Közben a közösségi portálokon található videofelvételek tanúsága szerint továbbra is ezrek várnak a kabuli repülőtér körül, hogy egy evakuációs repülőjárattal elhagyhassák Afganisztánt.

Moments ago at Kabul airport - Still crowd and struggle to flee. pic.twitter.com/Sh2A5G1iKz