Ausztria és Csehország a kapcsolatok javítását szorgalmazta Oroszországgal

Ausztria és Csehország egyaránt jobb kapcsolatot szorgalmaz Oroszországgal - hangzott el az Alexander Van der Bellen osztrák és Miloš Zeman cseh államfő közös sajtótájékoztatóján csütörtökön Bécsben.

TASR/AP

Zeman kijelentette, "egyetért Van der Bellennel, hogy nem volna szerencsés a hidegháborús hangulat megújítása". Az oroszbarátnak számító cseh államfő dicsérte osztrák kollégája Oroszországhoz fűződő "kiegyensúlyozott magatartását".

"Nem lenne célravezető Oroszországot kizárni Európából, és megakadályozni a tárgyalásokat"

- hangsúlyozta Zeman. Az orosz ellenzéki Alekszej Navalnijról bírálóan nyilatkozott, Zeman szerint Navalnij támogatta a Krím orosz annektálását, az orosz nacionalistákat és a tömeges deportálásokat. "Meg kell szabadítani Navalnij úr alakját a mítosztól, és más hősöket kell keresni az orosz ellenzék soraiban" - fogalmazott.

Van der Bellen erre egyebek között úgy reagált, hogy "bármit is gondoljon az ember Navalnijról, ez nem elegendő ok arra, hogy megmérgezzék", és ezzel cseh kollégája is egyetértett.

A két államfő több más kérdésben is egyetértett. Nagyra értékelték a kétoldalú kapcsolatokat gazdasági és kulturális szinten is.

Az atomenergiáról eltérnek ugyan a vélemények, de fontos az átláthatóság - jelentette ki Van der Bellen.

"Amíg megfelelően tájékoztatnak bennünket, amíg a technikusok és a tudósok együttműködnek Dukovany és Temelin területén, nincs valódi okunk az aggodalomra"

- mondta az osztrák szövetségi elnök, utalva a két cseh atomerőmű tervezett bővítésére.

Zeman igyekezett ismét előmozdítani egy úgynevezett "vízi folyosó", a Duna-Elba csatorna gondolatát. Úgy értékelte, hogy "némi előrelépés történt" a Linz és Budweis közötti autópálya bővítése kapcsán. Mivel a cseh környezetvédőkkel problémák vannak a Bécs-Budweis autópálya miatt, Zeman szakértői találkozót javasolt.

MTI