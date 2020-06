Ausztria a jövő héten már 31 ország előtt nyitja meg határait

Ausztria határai június 16-tól 31 ország irányába nyitja meg határait - jelentette be szerdán az osztrák külügyminiszter.

Alexander Schallenberg arról számolt be, hogy csaknem minden európai uniós államba szabadon lehet közlekedni jövő keddtől, így az olaszországi, a horvátországi, illetve a görögországi nyaralás is lehetővé válik az osztrákok számára. Hozzátette, bár Olaszország és Dánia irányába is megnyílnak a határok, utazási figyelmeztetést adnak ki az olasz Lombardia tartományra és a Dániához tartozó Feröer-szigetekre.