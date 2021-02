Ausztria segítséget ajánlott Szlovákiának, orvosokat és ápolókat küldenének

A tájékoztatás szerint egyelőre még az igények és a küldendő kontingens nagyságának felmérése zajlik.

"Az európai szolidaritás követelménye, hogy gyorsan és bürokráciamentesen segítsünk. Ezért is vettünk át már korábban is intenzívosztályokon kezelt pácienseket Franciaországból, Olaszországból és Montenegróból. Az osztrák hadsereg most személyzettel fogja támogatni Szlovákiát" - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár.