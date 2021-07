Ausztriában egy hónap után először találtak 200 fölötti új fertőzöttet

Az osztrák egészségügyi hatóságok egy hónap után először kedden regisztráltak újra 200 fölötti új koronavírusos megbetegedést.

Fotó: TASR/AP

A szakértők és a politikusok is számoltak a járványügyi mutatók enyhe emelkedésével, melynek oka - Ausztriában és Európa-szerte is - a delta variáns terjedése. Mivel egyelőre ennek ellenére is alacsonynak számít a napi új koronavírusos megbetegedések száma, a hatóságok könnyebben tudják a kontaktkutatást végezni, és ezáltal a fertőzési láncokat megszakítani.

Kedden a legtöbb új koronavírusos megbetegedést - 83-at - Bécsben regisztrálták, ami elsősorban annak tudható be, hogy országos szinten itt végzik a legtöbb szűrést, méghozzá jórészt a sokkal megbízhatóbb PCR-tesztekkel.

Hétfőn országosan 131 377 koronavírustesztet végeztek el, ezekből 54 404 volt PCR-teszt. A fővárosi egészségügyi válságstáb szóvivője rámutatott, hogy az elmúlt két hétben Bécsben végezték el a PCR-tesztes osztrák szűrések 91 százalékát. A főváros legtöbb gyógyszertárában ingyenesen lehet teszteltetni, de több központi tesztállomás is működik. Ezekre azért van szükség, mert az éttermeket, kulturális és sportrendezvényeket továbbra is csak azok látogathatják, akiket már beoltottak, átestek a betegségen, illetve negatív koronavírusteszttel rendelkeznek

Ausztriában eddig 5 041 675 ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 3 759 825-en. Az elmúlt 24 órában 218 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 652 022 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 111, az intenzív kezelésre szorulók 39-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 724-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 639 035.

MTI