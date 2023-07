Autó csapódott egy londoni iskolába - egy kislány meghalt, többen megsérültek (FOTÓK)

A szerencsétlenség a délnyugat-londoni Wimbledon egyik leányiskolájában történt, nem messze a jelenleg zajló wimbledoni tenisztorna helyszínétől.

A Scotland Yard korábbi tájékoztatásában az szerepelt, hogy a balesetben hét gyermek és két felnőtt sérült meg. A rendőrség délutáni újabb beszámolója szerint a sérültek közül egy kislány meghalt.

BREAKING: One girl has died after incident in Wimbledon - and woman in her 40s is arrested https://t.co/S8K0MR1wwv