Autó esett a Niagara folyóba az egyik vízesés közelében (VIDEÓ)

Az autót elragadták a folyó áramlatai, a parton állók fotói és videói szerint szinte teljesen elmerült, csak a teteje látszott ki a vízből.

Eleinte nem tudták, ült-e az autóban valaki, és azt sem, hogy került a folyóba. Járókelők egy gyalogos hídnál vették észre, ahogy a vízben lebeg. A havas időjárás miatt a környék útjai nagyon csúszósak.

NIAGARA FALLS ACTION: the Coast Guard have lowered an officer into the car to determine if there any any occupants. It has been speculated that two people were in the vehicle.



