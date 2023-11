A hadsereg által kiadott videofelvételen a kórház egyik épületében talált tárgyak között automata fegyverek, gránátok, lőszerek és golyóálló mellények láthatók.

No cuts, no edits, just the undeniable truth. Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/rDd64to2eN

A Hamász palesztin terrorszervezet persze "hazugságnak és olcsó propagandának" minősítette a fegyverek megtalálásáról szóló bejelentést. Ettől még Izrael hetek óta állítja, hogy a Hamász "kórházakból háborúzik", a többi között az egészségügyi intézmények alá rejtette el infrastruktúráját, és élő pajzsként használja a civileket, és a zsidó állam katonái egy olyan kórházban is jártak, ahol az elrabolt izraeli túszok fogva tartásának jeleit találták meg.

Az izraeli csapatok kedd éjjel hatoltak be az es-Sifá kórházba, a szerdai nap folyamán pedig konkrét helyszíneket vizsgáltak át az épületkomplexumban.

IDF releases evidence of Hamas weapons found inside Shifa Hospital's MRI center, during the raid by the elite Shaldag unit and other forces of the 36th Division inside the medical center today. pic.twitter.com/HrtzHmpELR