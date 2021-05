Avicii nevét viseli ezentúl Svédország legnépszerűbb arénája

A három éve elhunyt fiatal svéd dj, Avicii nevét kapta Svédország egyik legnépszerűbb arénája: az 1989-ben megnyitott fedett stadion 2009-ig a Stockholm Globe Arena, majd az Ericsson Globe nevet viselte.

Fotó: Billboard.com

Az átkeresztelés hírét Avicii apja jelentette be szerdán.

"Jelentős mérföldkő volt Tim karrierjében, amikor itt játszott kilenc évvel ezelőtt, és nagyon büszke lenne arra, hogy ez az ikonikus épület ma az ő nevét viseli"

- mondta Klas Bergling.

A Tim Bergling néven Stockholmban született lemezlovast 28 évesen, 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt. Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárták a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél azt sugallta, hogy Avicii öngyilkos lett.

A Forbes magazin szerint Avicii a legjobban fizetett DJ-k világranglistáján 2016-ban a 12. helyet foglalta el 4,5 millió dollár bevétellel. Legnagyobb slágerei között volt a Wake Me Up!, a Levels, a Sunshine, a The Days, a Hey Brother és a You Make Me. Kétszer jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.

Egy évvel fiuk halála után Avicii szülei létrehozták a Tim Bergling alapítványt, amely a mentális betegségekkel küzdőket és az öngyilkosság megelőzésével foglalkozó szervezeteket és személyeket támogatja.

MTI