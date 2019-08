Az 1,20 eurós étkezési hozzájárulás csak az ebédre költhető, rezsire nem

Kaliňák elmondása szerint a támogatás nem fordítható bérköltségekre, rezsire vagy kapacitásbővítésre, valamint új gépek, tányérok és evőeszközök vásárlására, a konyhai hulladék megsemmisítésére. „Az önkormányzat a díj összegét a vonatkozó általánosan érvényű rendeletben határozza meg, amit a képviselők hagynak jóvá" - mondta Kaliňák.

Branislav Heldes, Pozsony Károlyfalu (Karlová Ves) városrészének szóvivője a TASR-nek elmondta, az állami hozzájárulás az iskolai étkeztetéshez nem fedezi az összes költséget, és nem elég a nyersanyagok beszerzésére sem. „Az ingyen ebéddel összefüggésben emelkedni fog a települések energiaköltsége, magasabb lesz az iskolai étkezdék alkalmazottainak bérköltsége, valamint drága műszaki felszereléseket is be kell szerezni" - tette hozzá a szóvivő. Alena Madzinová, a poprádi (Poprad) járásbeli Nagyszalók (Veľký Slavkov) oktatásügyi részlegének munkatársa úgy nyilatkozott a TASR-nek, problémák lesznek azokban az iskolai étkezdékben is, amelyeknek nem megfelelő a kapacitásuk. Megjegyezte, néhány helyen meleg ebéd helyett száraz ételcsomagot fognak adni a gyerekeknek.

Ján Papuga, a pozsonyi Riazanská utcai alapiskola és óvoda igazgatója szerint az iskolai étkezdék régóta alulfinanszírozottak. Viktor Križo, a Szlovák Pedagóguskamara tagja azt mondta, az állam hozzájárulása nem merülhet ki csupán az étkezi hozzájárulásban, a munkavállalókról és a megfelelő műszaki felszerelésről is gondoskodnia kell. „Ebben kudarcot vallott az állam. Nincs elég tanár, iskolai alkalmazott, és nincs különösebb érdeklődés a konyhai munka iránt sem" – mondta, és hozzátette, naivitás azt várni, hogy valamiféle minőségi előrelépés lesz az iskolai étkeztetés terén.

Kaliňák hozzátette, az ingyenes étkeztetés sok problémát felszínre hozott. „A szakácsok és a konyhai kisegítők hiánya, az önkormányzatok kiadásainak növekedése, a nyilvántartás, a konyhai hulladék megsemmisítésének költségei mind gondot jelent" - jegyezte meg. Hozzátette, több alapiskolában az is probléma lesz, hogy több gyerek fog az iskolai konyhán étkezni, de nem elég nagy az étkező.

Az ingyenes étkeztetés január 1-jei óvodai bevezetése után szeptember 1-jétől az alapiskolások sem fizetnek az ebédért. A tanév kezdetétől minden tanuló 1,2 eurót kap a napi étkezésre.

(TASR)