Az Aerosmith dobosát nem engedik játszani a Grammy-gálán

A messachusettsi fellebbviteli bíróság vezetője, Marc Gildea szerdán utasította vissza Kramer kérelmét, így a dobos nem játszhat zenekarával Los Angelesben. Sem pénteken, amikor az Aerosmith a MusiCares humanitárius díjat fogja megkapnia, sem pedig a vasárnapi Grammy-gálán, amelyen az együttes a Run DMC-vel közösen lép színpadra. Helyén egy másik, beugró zenész szerepel.

Wayne Kramer azért perelte be az Aerosmith másik négy tagját, mert azok úgy látták, a dobos nincs olyan állapotban, amely alkalmassá tenni a velük zenélésre. A történet előzménye, hogy Kramer tavaly tavasszal bokasérülést szenvedett, ami után fél évig nem játszott az Aerosmith-ben. A csapat tavaly novemberi és decemberi las Vegas-i koncertjeire már visszatért volna, de a zenésztársai úgy látták, a kiesett gyakorlási idő miatt nem számolhatnak vele. A 69 éves dobost nemrég egy kínos újrameghallgatásra is kötelezték, de ez sem vitte előre a dolgokat.

"Nem volt olyan érzelmi és fizikai állapotban, hogy képes lett volna a kellő színvonalon teljesíteni a fellépéseken. Hiányoltuk őt, és többször bátorítottuk a visszatérésre, de ő maga sem érezte késznek magát erre"

- fogalmazott közleményében az Aerosmith másik négy tagja, Steven Tyler énekes, Joe Perry és Bradley Whitford, valamint Tom Hamilton basszusgitáros.

A világhírű amerikai hard rock zenekar jövőre lesz ötvenéves, és jubileumi turnéja során Magyarországra is visszatér, huszonhat év után: az új Puskás Arénában fog fellépni július 24-én. Az Aerosmith a rockzene történetének egyik élő legendája: világszerte több mint 150 millió albumot adott el, a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja, négyszeres Grammy--díjas. A zenekarhoz olyan hatalmas slágerek fűződnek, mint a Love in an Elevator, a Livin' on the Edge vagy a Cryin'.

(MTI)