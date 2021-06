Az Afrikai Unió betegségmegelőzési központja szerint a kontinens vesztésre áll a koronavírussal szemben

Afrika vesztésre áll a koronavírus elleni harcban, mert a járvány harmadik hulláma végigsöpör a kontinensen, és az egyes államok nem tudnak kellő mennyiségű védőoltáshoz jutni - közölte csütörtökön John Nkengasong, az Afrikai Unió (AU) betegségmegelőzési központjának igazgatója.

-illusztráció- (Fotó: AP)

"A harmadik hullám olyan hevességgel érkezett, amire több ország nem tudott felkészülni. Ezért különösen kegyetlen" - hangsúlyozta Nkengasong a heti sajtótájékoztatóján.

"Hadd fogalmazzak nyersen: nem állunk nyerésre Afrikában a vírus elleni küzdelemben, így teljességgel lényegtelen számomra, hogy a vakcinákat a COVAX-tól, vagy máshonnan kapjuk. Amire szükségünk van, az gyors hozzáférés az oltóanyagokhoz" - jelentette ki Nkengasong a szerényebb jövedelmű országok oltóanyag-ellátására életre hívott beszerzési programra utalva.

Az AU betegségmegelőzési központjának igazgatója hangsúlyozta, hogy legalább 20 afrikai ország jelenleg a harmadik hullám kellős közepén van, köztük Zambiával, Ugandával és a Kongói Demokratikus Köztársasággal, amelyek egészségügyi ellátórendszere amúgy is túlterhelt.

Matshidiso Moeti, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai részlegének igazgatója csütörtökön arról beszélt, hogy a járvány újabb hulláma minden eddiginél súlyosabb lehet Afrika számára. Kiemelte, hogy az oltások ütemét túlszárnyalja a fertőzöttek száma. Mint mondta, a kontinensnek égetően szüksége van védőoltásokra.

A WHO afrikai részlegének igazgatója kérte a nemzetközi közösséget, hogy ne korlátozzák az afrikaiak utazásait csak azon az alapon, hogy kit oltottak be és kit nem. Mint mondta, a WHO által engedélyezett nyolc vakcinából mindössze négyet ismer el az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

"Nem szabad, hogy az afrikaiak további korlátozásokkal szembesüljenek, csak azért mert nem férnek hozzá olyan oltóanyagokhoz, amelyek csak máshol elérhetők"

- mondta Moeti.

Nkengasong tájékoztatása szerint a kontinens lakosságának mintegy 1,12 százalékát immunizálták, miközben eddig 5,2 millió fertőzöttet azonosítottak.

(MTI)