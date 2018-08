Az agrártárca bepereli a SaS politkusait

Erről Vladimír Machalík, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MPRV) szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget az SaS csütörtöki sajtótájékoztatójára adott reakciójában.

Zemanová és Halgašová csütörtökön arról tájékoztattak, hogy feljelentést tesznek ismeretlen elkövető ellen az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) információs rendszerében lévő adatok megmásítása miatt.

Az agrártámogatások rendszerének működésére Halgašová szerint a legkirívóbb példa Ľubica Rošková, a Smer-SD volt képviselőjének botránya, akit Kelet-Szlovákiában csak grófnőként emlegetnek. Az ellenzéki politikus rámutatott: a PPA „zsíros támogatásokat osztott neki, valószínűleg aszerint, hogy éppen esett-e, vagy sütött-e a nap”, és nem csak a lebetonozott területekre. „2017-ben (Rošková) különböző községekben található, kis területű háztáji gazdaságokra vett fel támogatásokat, melyek összterülete 180 hektárt tesz ki. A valódi telektulajdonosoknak fogalmuk sem volt róla, hogy míg ők a háztáji gazdaságokban dolgoznak, valaki más veszi fel a pénzt helyettük” – állítja Halgašová.

„Az MPRV és a PPA rendszerében ezek a területek nincsenek kijelölve, ki vannak törölve. Alapos gyanú áll fenn, hogy a PPA ezekben a napokban is szándékosan megváltoztatja az információkat az adatbázisban, hogy leplezze a támogatások illegális kifizetését, és ellehetetlenítse a felelősök elleni büntetőeljárást”

– jelentette ki Halgašová, aki szerint a Legfelsőbb Bíróság média által is közölt döntése már az x-edik bizonyíték a sorban arra, hogy Matečná miniszter asszonynak távoznia kell.

Machalík elmondta: a PPA jogi lépéseket tesz az SaS képviselői ellen, akik hazudoznak és befeketítik a PPA alkalmazottainak tevékenységét. „Az LPIS információs rendszert nem a PPA működteti, és nem is eszközölhet változtatásokat a földterületekkel összefüggésben. A közvetlen támogatások listája, melyekről azt állítják, hogy nem létezik, 2016 óta elérhető a PPA oldalán, és rendszeresen frissül” – hangsúlyozta az MPRV szóvivője.

Machalík hozzátette: a Legfelsőbb Bíróság SaS képviselői által említett döntése egy családi viszállyal függ össze. Egy olyan földterületről van szó, amelynek használati jogáról egy apa pereskedett a fiával, és amelyre 2013-ban mintegy 1000 euró értékű, terület alapú közvetlen támogatást nyertek. Az apa büntető feljelentését korábban a rendőrség és az ügyészség is elutasította, most mégis ő nyerte meg a pert. Ez a tény azonban a szóvivő szerint összhangban van azokkal a szabályokkal, melyeket a PPA is betart.

„Ha kétségek merülnek fel a gazdálkodó személyével kapcsolatban, a bíróságnak kell döntenie. Az európai jogrend megszabja, hogy a támogatást a gazdálkodónak kell kifizetni. A dotáció célja ugyanis a mezőgazdasági terület fenntartása élelmiszertermelés céljára”

– húzta alá Machalík.

„Azokat a területeket, amelyek nem jogosultak mezőgazdasági támogatásokra, mint például a parkolók, a családi építkezések vagy az erdős részek a mezőgazdasági földterületeken, rendszeresen eltávolítják az LPIS rendszeréből az EU jogrendjével összhangban. A területek módosítása a Talajtani és Talajvédelmi Kutatóintézet kizárólagos hatáskörében van”

– tette hozzá a szóvivő.

„Ma a Legfelsőbb Bíróság egyik fontos döntéséről szeretnénk tájékoztatni, amely cáfolja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MPRV) egész eddigi érvelését. Sikerült győzelmet aratnia a rothadásnak indult gépezet felett egy konkrét gazdának, aki bebizonyította, hogy a minisztérium pénzt adott egy fiktív tulajdonosnak, aki az ő földterületét birtokolta”

– fejtette ki csütörtökön Halgašová.

A Legfelsőbb Bíróság határozatában az áll, hogy „amennyiben egy harmadik személy közvetlen pénzbeli támogatásban részesül a jogos földhasználó belegyezése, esetlegesen akarata ellenére is, az illető nem járhat sikerrel a támogatás elismertetése során, mivel nem áll rendelkezésére az ehhez szükséges, kulcsfontosságú alapfeltétel, a földhasználati jog.”

TASR