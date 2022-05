Az AKO azt mondja, hogy szinte fej fej mellett a Szövetség és a Magyar Fórum 

Peter Pellegrini pártja a sztár, Robert Ficóék egy kicsit visszavettek a lendületből, az SaS pedig beállt a második helyre a két szocdem tömörülés közé. A két magyar szervezet támogatottsága között meg egyre kisebb a különbség. Csütörtökön késő este tette közzé az AKO nevezetű ügynökség a legfrissebb közvéleménykutatási eredményeit.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A felmérésből az derül ki, hogy a Hlas népszerűségét nem veszélyezteti senki sem. Most 18,2 százaléknyi megkérdezett szimpatizál a Smerből másfél éve leolvadt párttal. Ez négy százalékponttal több, mint a második helyre felkerült SaS, amelyik a maga 14,3 százaléknyi eredményével a legnépszerűbb kormánypártnak számít. Az áprilisban még ezüstérmes Smer májusra 13,5 százalékra eresztett le. Velük ellentétben az exkormányfő Igor Matovič pártja mintha csak erőre kapott volna, az OĽaNO-val 2 százalékponttal több, - azaz 10,7 százaléknyi - ember rokonszenvez, mint egy hónappal ezelőtt.

Az "egyszerűek" pártját három parlamenten kívüli tömörülés követi. A Progresívne Slovensko 9,7 százalékos teljesítménye szép eredménynek számít, főleg, ha számításba vesszük azt, hogy a két évvel ezelőtti választásokkor a Spoluval együtt sem lépte át a kettejükre vonatkozó 7 százalékos parlamenti küszöböt. A PS után a kereszténydemokraták következnek, akiknek a szavazótábora hihetetlenül stabil. A KDH már 2016-tól számítva már másodszor nem jutottak be a pozsonyi törvényhozásba 2020-ban, de mondjuk a 2019-es európai parlamenti választásokon majdnem 10 százalékot zsebeltek be. A KDH mögött a Marian Kotlebáról levált Republika a következő a sorban, amelyik párt 6,2 százaléknyi bizalommal mandátumhoz jutna, ha most voksolnánk. 6,1 százalékon áll Boris Kollár "családias" hangulatú Sme rodinája.

"Mindössze" ez a nyolc párt jutna be most a szlovák parlamentbe. A Hlas 32 mandátumhoz jutna, az SaS 25-hoz, a Smernek 24 képviselője lenne, az OĽaNO-nak meg 18, a PS 17 fős frakciót alakíthatna, a KDH képviselői csoportjának 13 tagja lenne, a Republika 11 figurát ültetne be a törvényhozásba, és a Sme rodina politikáját tízen képviselnék.

Nem kerülne be a parlamentbe a szlovákiai magyar szavazókra hajtó pártok egyike sem, de annyit látni, hogy a támogatottságuk között egyre kisebb a különbség. Míg az év első két hónapjában a Szövetség 4 százalék körüli eredményeket ért el az AKO-nál, addig mostanra oda jutottunk, hogy a Forró Krisztián vezette párt mindössze 2,4 százalékos népszerűséget tudhat a magáénak. A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum pedig a februári 0,3 százalékról tornázta fel magát a májusi 2 százalékra. A két párt összesített elfogadottsága tehát az elmúlt fél évben alig változott, de közben meg a támogatottságuk kiegyenlítődött.

(sp)