Az álhírterjesztők miatt halnak meg az oltatlanok - büntetőeljárásokat szorgalmaz Lengvarský

Az állam és a büntetőjogi szervek továbbra sem tudják úgy igazán, mihez kezdjenek az egészségügyi álhírek terjesztésével, nem tudják, büntetőjogilag felelősségre vonhatók-e azok, akik ilyet tesznek, közvetve ugyanis hozzájárulnak ahhoz, hogy az oltatlan népességből sokan meghaljanak.

Vladimír Lengvarský (Fotó: TASR)

Tavaly még Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi minisztert tett feljelentést a Bádateľ nevű álhírportál ellen, amley például azt is terjesztette, hogy a szájmaszkok viselete káros. Az egész persze azóta sem állt le, sőt, helyenként fokozódott, és egyre hajmeresztőbb álhírekkel próbálják névtelenül befolyásolni az embereket. Idén januárban, mikor épp a járvány második hullámának csúcsán voltunk, a korábbi SNS-es, most már az ĽSNS-ből kivált Milan Uhrík/Milan Mazurek-féle Republikához csatlakozott Lukáš Machala által terjesztett álhírt is leközölte idén januárban, miszerint Szlovákiában tavaly ugyanannyian haltak meg, mint a korábbi években, majd feltette a kérdést, hogy mégis hol van ez a bizonyos pandémia. (Ugyanarról a Lukáš Machalűáról van szó, akit Holényi Gergő nagymegyeri polgármester megbízott a fürdőt üzemeltető városi vállalat ügyvezetői posztjával.)

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) miniszter amiatt fordult Maroš Žilinka főügyészhez, hogy megtudja, mit lehet tenni ez ellen.

"A kórházainkban fekvő koronavírusosok 85%-a oltatlan, és szinte csak oltatlanok halnak meg. Azok, akik hozzájárulnak ezeknek a híreknek a terjesztéséhez, hozzájárulnak az oltatlan népesség halálához, a kórházak telítődéséhez és ahhoz is, hogy a kórházak kapacitásából nem futja más egészségügyi ellátásra" - fogalmazott az egészségügyi miniszter, miután találkozott a főügyésszel.

Leszögezte, hogy ebben az ügyben élvezi a főügyész, de Hamran István megbízott országos rendőrkapitány támogatását is. Hamran például nemrég azt mondta, kompromisszumok nélkül lépnek fel azok ellen, akik az egészségügyi dolgozókra támadnak.

Žilinka ugyanakkor nem volt túl konkrét az ügyben, a miniszterrel folytatott tanácskozását követően csak általánosan annyit mondott, hogy aki bűntényt követ el, annak felelnie kell érte, és ez érvényes a rémhírterjesztőkre is.

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni támadások kapcsán konkrétabb volt, és azt mondta, hogy az ilyen elkövetőket, legyen szó fizikai támadásról vagy fenyegetésről, szigorúbb büntetési tétellel sújthatják, ugyanis az egészségügyi dolgozók védett személynek számítanak a vonatkozó törvény szerint.

Abban a kérdésben ugyanakkor egyelőre nincs válasz, hogy az egészségügyi álhírek terjesztése bűnténynek számít-e. Az álhírterjesztők körében egyelőre nem született elmarasztaló bírósági ítélet. Az egyik ilyen leghírhedtebb figura Tibor Eliot Rostas, a Zem a vek nevű lap főszerkesztője, akit viszont antiszemitizmus terjesztéséért ítéltek el.

A Bádateľ portál említett ügyében sincs előrelépés, a Denník N megemlíti, hogy a rendőrség 2021 januárjában kezdeményezett eljárást rémhírterjesztés ügyében, azóta viszont nem tudni róla, hogy bárkit is meggyanúsítottak volna. Zuzana Eliášová egészségügyi minisztériumi szóvivő is közölte, nincs ilyesmiről információjuk.

Žilinka a Denník N konkrét kérdésére, miszerint az olyan típusú álhírek terjesztése, miszerint "az oltások vetélést okozhatnak", bűnténynek számíthat-e, Žilinka csak annyit mondott, nem kíván találgatásokba bocsátkozni. "Mindegyik eset individuális, és ezt elsősorban a rendőrség dolga eldönteni. Amennyiben arra jutnak, hogy a cselekmény kimeríti a bűncselekmény tényállását, büntetőjogi felelősségre vonásra kerül sor" - húzta alá.

Daniel Milo jogász a Denník N-nek korábban úgy nyilatkozott, hogy pusztán az álhírek terjesztését nem szabadna büntetni az államnak, ha csak azt nem követi másvalami, például felszólítás a rendelkezések elutasítására. Úgy véli, rendőri beavatkozásra csak abban az esetben van szükség, ha közrendzavarás történik, veszélybe kerül a közegészségügy vagy épp mások szabadságjogai. Ugyanakkor szerinte is vitaképes, hogy a törvénynek reagálnia kellene a félrevezető információk terjesztésének következményeire.

