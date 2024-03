Az Alkotmánybíróság igazat adott Fico ügyvédjének, 2022-ben jogtalanul helyezték őt vizsgálati fogságba

Az Alkotmánybíróság szerint a Legfelsőbb Bíróság 2022 májusában jogtalanul helyezte vizsgálati fogságba Marek Para ügyvédet, ezzel pedig sérült a személyi szabadsághoz, valamint a szabadsághoz és biztonsághoz való joga. Az Alkotmánybíróság törölte a Legfelsőbb Bíróság határozatát.

Fotó: TASR

Az Alkotmánybíróság szerint akkor is sérültek Para jogai, amikor 2022 júniusában a Legfelsőbb Bíróság elutasította a panasztételét azzal kapcsolatban, hogy az ellene folyó büntetőeljárásból nem zárták ki Juraj Kliment bírót. Az Alkotmánybíróság szenátusa ezt a határozatot is törölte a március 7-ei ülésén. A panaszosnak 1000 euró anyagi kártérítést, valamint az eljárás költségeinek megtérítését ítélték meg, amit a Legfelsőbb Bíróság köteles megfizetni. Para jelenleg a kormányfő tanácsadójaként is tevékenykedik.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) 2022. április 20-án vette őrizetbe Marek Parát, akit bűnszervezet alapításával és támogatásával gyanúsítottak meg. Április 24-én viszont a Specializált Büntetőbíróság szabadlábra helyezte. Ez ellen fellebbezést nyújtott be a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze, a Legfelsőbb Bíróság pedig helyben is hagyta, így Parát május 2-án úgynevezett kollúziós fogságba helyezték. Ezt akkor szabják ki, ha fennáll a veszélye, hogy a gyanúsított befolyásolhatja a tanúkat, szakértőket vagy a többi gyanúsítottat, illetve hátráltathatja a nyomozást. Az ügyvéd a meggyanúsítását célirányosnak nevezte azzal, hogy szerinte személyes nézeteltérésről van szó közte és egy másik személy között. Végül 2022. június 20-án szabadlábra helyezték, mivel konkrét személyek kihallgatását követően megszűnt a kollúziós fogság feltétele.

2023 júliusában a Legfelsőbb Bíróság megerősítette a Marek Para elleni vádemelés elutasítását súlyos eljárási hibák, főként a védelemhez való jog megsértése miatt.



TASR/para