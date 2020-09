Az államfőt aggodalommal tölti el az egyre romló járványügyi helyzet

Erről a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, miután kedden epidemiológusokkal és Ján Mikas tiszti főorvossal tárgyalt. Hozzátette: jó hír Szlovákiára nézve, hogy már rendelkezésre állnak az antigén koronavírus-tesztek, amelyek pár percen belül megmutatják az eredményt. Čaputová szerint javítani kell az állami intézmények kommunikációján.

Az államfő hangsúlyozta: csak tőlünk függ, hogy szükség lesz-e keményebb óvintézkedésekre. A polgárokat arra intette, hogy legyenek körültekintőbbek, kerüljék a kockázatos helyeket, és hogy tartsák tiszteletben a szakemberek által elrendelt óvintézkedéseket és ajánlásokat. Hangsúlyozta az arcmaszk hordásának fontosságát, és óva intett a félrevezető információk terjesztésétől.

Az elnök asszony úgy véli, Szlovákia most, a második hullám idején is jobban áll, mint a környező államok, a szakértők szerint pedig az ország felkészült a következő időszakra.

Čaputová szerint az óvintézkedésekkel összefüggésben fontos a kiszámíthatóság.

„Ahogy az első hullám után volt egy világos tervünk az enyhítésre, most is előre tudatnunk kellene az emberekkel, az állam milyen intézkedéseket vezet majd be, ha romlani fog a helyzet”