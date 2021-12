Az állat nem a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék, sokszor az utcára kerülnek ünnepek után

Az állat nem a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék. Az ünnepek után gyakran menhelyeken vagy az utcán végzi, figyelmeztet a Sloboda zvierat civil szervezet. Az aktivisták felhívják a figyelmet, hogy az élő ajándékok iránti kereslet a szaporítóknak és az állatkereskedőknek kedvez, valamint az interneten történő, ellenőrizetlen, anonim értékesítést is elősegíti. A TASR hírügynökséget Pavla Dugovičová, a Sloboda zvierat elnöke tájékoztatta hétfőn.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

"Az állat élőlény. Az ünnepek után nem lehet másik modellre cserélni vagy visszaváltani. Az állattartás hosszú évekre szóló elköteleződést jelent. Különösen az adományozottal való előzetes egyeztetés nélküli, 'élő meglepetéseket' ellenezzük" - hangsúlyozta Dugovičová. Hozzátette: a szlovákiai menhelyek egész évben tele vannak, hiszen több a befogadott állat, mint az örökbe adott. Példaként az egyik pozsonyi menhelyet említette, ahol idén 1769 kutyát és macskát fogadtak be, de eddig csak 997 állat talált új otthonra.

Az aktivisták felhívták a figyelmet arra is, hogy az élő ajándékok iránti kereslet a szaporítóknak és az állatkereskedőknek kedvez, akik kegyetlen körülmények között tartják a felnőtt állatokat, valamint a kölykeiket is. Hogy ennek véget lehessen vetni, a Sloboda zvierat a kedvtelésből tartott állatok tenyésztelepeinek kötelező nyilvántartásba vételét és az online értékesítés szabályozását sürgeti, e célból petíciót is indított.

A menhelyek minden, az állattartás iránt komolyan érdeklődő személyt arra buzdítanak, hogy vásárlás helyett inkább fogadjon örökbe egy állatot. Ezáltal nemcsak otthont ad neki, de fel is szabadít egy helyet egy másik rászoruló állat számára. Lehetőség van virtuális örökbe fogadásra is, ilyen módon főleg a beteg, idős, illetve a hosszabb ideje menhelyen lévő kutyák és macskák segíthetők.

TASR