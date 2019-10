Az amerikai elnökjelöltnek, Bernie Sandersnek szívinfarktusa volt

Bernie Sanders kedd este, egy Las Vegasban tartott kampányrendezvényre igyekezvén lett rosszul. Azonnal kórházba szállították, és miután koszorúér-elzáródást állapítottak meg, még aznap éjjel kettős sztent-beültetést hajtottak végre rajta.

A sztent a beszűkült ereket kitámasztó fémháló, amely megakadályozza az ér esetleges elzáródását.

Jeff Weaver, a szenátor kampánytanácsadója szerdán közölte: átmeneti időre felfüggesztik a kampányt. Egyelőre nem jelentették be, hogy Sanders mikor indul újra kampánykörútra.

Hello everybody! We’re in Las Vegas. I’m feeling so much better.



Thank you for all of the love and warm wishes that you sent me.



See you soon on the campaign trail. pic.twitter.com/nk3wWIAuE7