Az amerikai média egyöntetűen negatívan ítélte meg Trump és Biden első elnökjelölti vitáját

Az amerikai média szerdán egyöntetűen negatívan ítélte meg Donald Trump elnök és Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje első elnökjelölti vitáját, amelyet kedden az ohiói Clevelandben tartottak.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az írott és elektronikus sajtó elsősorban az elnökjelölti vita hangnemét kifogásolta, és széleskörű egyetértés mutatkozott abban, hogy zűrzavaros és kínos pillanatokkal, sértésekkel terhelt volt a kedd esti másfél óra.

A The Wall Street Journal című lap "kaotikusnak" minősítette, a Politico "a nemzeti szégyen pillanatairól" írt, a USA Today "fájdalmasnak" nevezte a vitát.

Az MSNBC televízióban szerdán még azt is felvetették, hogy Joe Bidennek, a demokraták elnökjelöltjének nem kellene részt vennie a következő két - október 15-én és október 22-én tartandó - elnökjelölti vitán.

A CNN hírtelevízió két műsorvezetője szintén azt feszegette, hogy érdemes-e megtartani a többi országos televíziós vitát.

"Tessék törölni a (további) vitákat"

- fogalmazott a baloldali liberális Atlantic magazin cikke.

Több bírálat érte Chris Wallace-t, a vita moderátorát is, mert nem vetett gátat a verbális agressziónak. A közösségi médiában bocsánatkérést is követeltek tőle. Donald Trump a saját Twitter-oldalán meg is jelentetett egy olyan bejegyzést, amely szerint

"Chris Wallace testesíti meg azt, amiért az amerikai közvélemény bizalmatlan a média iránt".

Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök az MSNBC televízióban szerdán elégedettségét fejezte ki Biden teljesítménye miatt.

"Mindenki láthatta Joe Biden hitelességét"

- fogalmazott Pelosi, aki korábban kétszer is arra sürgette Bident, hogy ne vegyen részt az elnökjelölti vitán.

Több republikánus politikus - köztük az ohiói Darrell Issa - Bident bírálta, a vitában kifejtett álláspontjáért.

Az Ohióban kampányoló Joe Biden szerdán újságíróknak kijelentette: az első elnökjelölti vita "ébresztő volt az egész nemzet számára". Majd azt állította: az elnök viselkedése a vita alatt "nemzeti szégyen" volt. Korábban Biden a Twitteren azt kifogásolta, hogy Trump kedd este "nem ítélte el a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket".

Donald Trump szerdán a Twitteren több bejegyzést szentelt a vitának.

"Senki nem akarja Aluszékony Joe-t vezetőnek, beleértve a radikális baloldalt (amely kedd este veszített)"

- írta az egyik bejegyzésében.

Az elnökjelölti vitákat szervező bizottság szerdán bejelentette: intézkedéseket hoznak, hogy a további vitákon "rend" uralkodjék.

"A tegnap esti vita nyilvánvalóvá tette, hogy a következő vitákra további intézkedéseket kell foganatosítanunk"

- fogalmazott közleményében a bizottság.

Közben több republikánus politikus is bírálta Trumpot azért, mert nem foglalt állást a fehér felsőbbrendűséget hirdető erők ellen. Tim Scott dél-karolinai republikánus szenátor - aki afroamerikai politikus - újságíróknak úgy fogalmazott:

"szerintem az elnöknek korrigálnia kell ezt, ha nem teszi meg, akkor nemcsak egyszerűen rosszul fogalmazott".

Mike Rounds dél-dakotai republikánus szenátor szerint Trumpnak "nagyon világosan" kellett volna fogalmaznia ez ügyben.

"Egyértelművé kellett volna tennie, hogy a szélsőbaloldalnak és a szélsőjobboldalnak nincs helye"

- szögezte le Rounds. Hasonlóképpen nyilatkozott Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora, aki 2012-ben a republikánusok elnökjelöltje is volt.

