Az amszterdami Van Gogh Múzeum vásárolta meg Vincent Van Gogh és Paul Gauguin közösen írt levelét

Az amszterdami Van Gogh Múzeum alapítványa vásárolta meg Vincent Van Gogh (1853-1890) holland festő és francia kollégája, Paul Gauguin (1848-1903) egyetlen ismert, közösen írt levelét, amely 210 600 euróért kelt el egy kedd esti párizsi árverésen.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

A művészettörténeti jelentőségű dokumentum megszerzését maga a múzeum jelentette be szerdán közleményben, megjegyezve, hogy ez a legjelentősebb Van Gogh-dokumentum, amely még magántulajdonban volt. A négyoldalas levelet, amelyben a művészet jövőjén és abban elképzelt saját helyükön kívül szó esik a bordélyházakban tett közös látogatásokról is, a tervek szerint ősztől a nagyközönségnek is bemutatják az amszterdami múzeumban.

Az 1888. november 1-2-i keltezésű, mindkét festő aláírásával ellátott levél címzettje Émile Bernard francia festőművész, a posztimpresszionizmus egy másik kulcsfigurája. A levelet Van Gogh és Gauguin a franciaországi Arles-ban vetette papírra, ahol a francia festő hónapokat töltött Van Gogh vendégeként.

A múzeum szerint a két művész párbeszédének formájában keletkezett levél bepillantást enged a festők nagyon eltérő jellemvonásaiba.

"Ebben az intenzív időszakban Van Gogh és Gauguin együtt élt, és szakadatlanul vitatkozott a művészet jövőjéről, ami olykor még a bordélyházakban is folytatódott, és ebben a levélben is"

- olvasható a múzeum tájékoztatójában.

A levélben a festők kölcsönösen csodálatukról biztosítják egymást, és megállapítják, hogy a modern művészetnek meg kell újulnia, Van Gogh szerint már folyamatban is van "egy hatalmas reneszánsz". A két művész felváltva írja le dél-franciaországi élményeit és éppen készülő alkotásaikról is mesélnek a levélben.

(MTI)