Az angliai koronavírus-mutáció tovább súlyosbítja a járványügyi helyzetet Szlovákiában

Marek Krajčí egészségügyi miniszter pénteken délután tájékoztatott a szlovákiai járványhelyzetről.

Fotó: TASR

Krajčí elmondta, hogy Szlovákiában rendkívül súlyos a járványügyi helyzet, amit tovább fokoz a tény, hogy az országban megjelent a Nagy-Britanniából származó koronavírus-mutáció. A variánst először Kelet-Szlovákiában igazolták, csakhogy azóta már a Nyitrán levett mintákban is kimutatták. Krajčí szerint vélhetően ez is közrejátszik abban, hogy miért ilyen súlyos a helyzet a Nyitrai járásban.

Pavol Čekan biokémikus elmondta, kifejlesztettek egy PCR-tesztet, amely már az angliai koronavírus-mutációt is kimutatja.

Az egészségügyi miniszter szerint az elmúlt időben ugyan csökkent a mobilitás, de még mindig nincs olyan szinten, mint a novemberi lockdown idején. A kórházban kezelt fertőzöttek száma folyamatosan növekszik, jelenleg több mint háromezer ilyen pácienst tartanak nyilván. Krajčí szerint pillanatnyilag 2582 egészségügyi dolgozó van karanténban, de fokozatosan térnek vissza a kórházakba.

A hivatalos adatok szerint Szlovákiában 2778 személy halálát okozták a koronavírus szövődményei. Krajčí szerint az országban majdnem száz ember hal meg naponta a járvány miatt. A miniszter hozzátette: a jelenlegi adatokból kiindulva két hét múlva nagyon nehéz helyzetre számíthatnak a kórházak. A komplikációkat nem a szabad helyek, hanem inkább a személyzet hiánya okozhatja majd, éppen ezért jelenleg nem tervezik tábori kórházak kialakítását.

Az egészségügyi miniszter elmondta, Szlovákiában a Moderna által kifejlesztett vakcinával is fognak oltani – jövő hét elején meg is érkezik az első 5 ezer adag az országba. A vakcina az új koronavírus-mutáció ellen is védelmet nyújt.



-para-