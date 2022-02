Az anyanyelven való képzéssel nincs ami versenybe szállhatna!

Családi vállalkozáshoz is kiváló alapokat nyújt a Selye János Egyetem, érdemes tehát megfontolni a felsőfokú tanulmányokat. Nem gondolta ezt másként Kahler László sem, aki tudástárát szélesítve, a gazdaságtudományi diploma megszerzése után vetette bele magát a családi vállalkozás fellendítésébe.

Kahler László

Laci szülei családi vállalkozást vezetnek hosszú évek óta, effektíven dolgoznak együtt, amivel példát mutattak neki. „Magától értetődő volt számomra ez a vonal. A szüleimtől látott gyakorlati tapasztalatok mellett pontosan tudtam, hogy a 21. század vállalkozójának a folyamatos képzés a kulcsa. Már a középiskolás tanulmányaimat is ebben az irányban abszolváltam, a vállalatirányítás aktuális trendjeivel és kihívásaival pedig az egyetemnek köszönhetően ismerkedhettem meg.“ Laci bevallása szerint nem volt ugyan évfolyamelső, azonban pontosan tudta, hogy a széles tantárgykínálatból melyek azok, melyek közel állnak hozzá. “Tisztában voltam azzal, hogy a diplomám megszerzéséhez olyan tantárgyakat is teljesítenem kell, amelyek kevésbé kötötték le a figyelmemet.” A Selye János Egyetemen olyan tanároktól tanulhatnak a hallgatók, akik nemzetközi szinten elismert szakemberek és nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek. Laci számára a gazdasági német nyelv bizonyult hatalmas előnynek a munkaerőpiacon. „Nagyon ajánlom a meghívott vendégek előadásain való részvételt is, mert új szemszögből világítanak meg különböző aktuális problémákat és iránymutató megoldási javaslatokkal szolgálnak.“ Továbbá a gólyatábor, az egyetemi bulik, valamint az egyetemi bál mind-mind olyan lehetőség, ahol kötetlenül lehet kapcsolatokat építeni.

Mivel Laci 2009-ben diplomázott, az akkoriban tomboló gazdasági válság keresztülhúzta a terveit. Egy családi összejövetel alkalmával azonban sikerült megismerkednie egy holland üzletemberrel, aki gyakornokként Németországba hívta őt a vállalata controlling osztályára. „Emellett másfél évig dolgoztam egy családi borászatnál a rheinland-pfalz-i borvidéken. Ennek az időszaknak köszönhetem, hogy a bor szeretete végérvényesen belémégett és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyitottuk a Palatínus Vinotékát.“ Az RD Slowakei vállalatnál a logisztikai központban főállású alkalmazottként 2011-ben kezdett, majd 3 évvel később a konszern tunéziai kihelyezettségében helyettes vezetői ajánlatot kapott. „Hosszas mérlegelés után elfogadtam az állást, mivel számíthattam a szüleim maximális támogatására a vinotékával kapcsolatban. A nemzetközi kiküldetésem sikeresnek bizonyult, egy újonnan induló ázsiai logisztikai központ teljes csapatát, azaz több száz embert taníthattam be.“

A szíve és a szerelem azonban hazahúzta Komáromba. A 2016-os év végén feladva a nemzetközi karriert immáron itthon erősíti a multinacionális cég csapatát és intenzíven dolgozik a Palatínus Vinotéka felfuttatásán – és mindkettőt élvezi.“A multinál az idegen nyelvek ismeretén kívül a logisztika, az emberi erőforrás menedzsment, statisztika és a vállalati pénzügyek ismereteit tudom a gyakorlatban hasznosítani. A vállalatvezetésnél pedig egyszerre kell sales szakembernek, marketingesnek, könyvelőnek, logisztikusnak és néha még pszichológusnak is lenni, hogy a vásárlói igények maximálisan ki legyenek elégítve.“ A vinotékával elért eredményei közül az egyik legnagyobb büszkesége, hogy immár kizárólagos szlovákiai forgalmazója a nemzetközi szintéren ismert és méltán elismert ST.ANDREA borászatnak.

Egy vállalkozónak minden napja munkával telik. Munkanapokon a logisztikai központ után a vinotékával kapcsolatos operatív teendőket oldja, egy-két pohár bor kíséretében. “Nagy segítséget nyújt megbízható alkalmazottunk, a szüleim és volt egyetemista évfolyamtársam – jelenleg már a feleségem – is, aki szintén amatőr hobby szőlész-borász. Az árubeszerzést túlnyomó többségében hétvégére időzítjük, a kirándulás, pihenés, nyaralás pedig általában a bor körül forog.”

Mit üzen Laci a jövő hallgatóinak? „Légy céltudatos, tisztelettudó és alázatos! Az egyetemen minden oktató azért dolgozik, hogy olyan tudást adjon át, amit a jövőben arra használhatsz, hogy megvalósítshasd önmagad. Lehet, hogy hallgatóként még nem teljesen így fogod látni, de az idő a tanárokat igazolja majd. Légy befogadó és járj nyitott szemmel!” A közgazdász program szerinte mindenkinek ajánlott, aki szeretné, hogy a vállalathoz tartozó számviteli lehetőségek áttekinthetővé váljanak számára. “Ha a fejedben már megvan a ‘NAGY TERV’ a saját vállalkozásra, itt tényleg mindent megkapsz anyanyelvi szinten. Az alapokat biztosítja az egyetem, hogy mennyire tudod majd kihasználni a lehetőségeket, az pedig már csak rajtad múlik!”

(PR-cikk)