Az áradás több településen is problémát okozott egy magyarok által is lakott járásban

Hétvégén a Nagyrőcei járás nyolc településen okozott problémát az áradás a hosszantartó és heves esőzések következtében. A víz Tornalja nyugati határán több telket, Gömörligeten (Gemerský Sad) pedig több családi házat és községi épületet árasztott el. Ezt Igor Škvarla, a Nagyrőcei Járási Hivatal elöljárója közölte a TASR-rel.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A Nagyrőcei járásban harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben Gömörliget, Hucín, Gemerské Teplice, Sajógömör (Gemer), Deresk (Držkovce), Lubeník), Turčok községekben és Tornalján. Škvarla elmondása szerint a víz hétvégén több településen is pincékét, lakóházakat és utakat öntött el. A legnagyobb károk Gömörligeten és Tornalján keletkeztek.

Tornalja mellett vasárnap a töltésen keresztül kiöntött a Sajó folyó. A víz elöntötte a Gemerka ásványvízforrás melletti területeket, illetve a Zoltánka városi park egy részét, ahol egy projekt keretében ezekben a napokban kezdődött volna a park felújítása. „A keletkezett károk összegét egyelőre nem tudjuk megmondani” – állapította meg Erika Győrfiová polgármester. Hozzátette: a víz kiszivattyúzását csak hétfőn reggel kezdhették el a tűzoltók, miután csökkent a Sajó vízszintje.

Gömörliget Gömörnánás (Nováčany) és Mikolcsány (Mikolčany) településrészén is károkat okozott az áradás. „A víz elöntötte a közterületeket, a kerteket és a pincéket. Az egyik úton az aszfaltot is elkezdte feltépni” – közölte a TASR-rel Vojtech Pataki polgármester azt is hozzátéve, hogy a községi hivatalon és a kultúrházon kívül körülbelül tíz épületet öntött el a víz. Hozzátette: már dolgoznak a károk elhárításán, de mivel az időjárás a régió több településén is problémát okozott, nehéz hozzájutni a szükséges technikai eszközökhöz.



TASR