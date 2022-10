Az arany ékszerek gondozása

Bár az ezüst népszerűsége az elmúlt években az arany fölé emelkedett, kétségtelen, hogy az arany időtlen fém, amely soha nem megy ki a divatból. Függetlenül attól, hogy csak néhány arany gyűrűd van, vagy az ékszerdobozodnak nagy részében a Gyűrűgurutól beszerzett olcsó arany ékszerek dominálnak, ezek a tippek segítenek abban, hogy kedvenc darabjaid egy életen át megmaradjanak.

Viselési tippek

Míg az aranynak megvan a maga fénye, egyidejűleg egy puha fém is. Emiatt érzékeny a karcolásokra és horpadásokra, ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy vedd le őket a nagyobb intenzitást igénylő tevékenységek közben.

De nem érdemes őket takarítás közben sem viselni, mivel a háztartási tisztítószerek károsíthatják az ékszer felületét. Ha azonban nem szeretnéd őket levenni, akkor jó opció lehet a gumikesztyű viselése is, amit egyébként a bőröd védelme érdekében mindenképpen javaslunk.

Továbbá fontos, hogy készülődéskor mindig legutoljára tedd fel az ékszereket. A smink, a parfüm, a hajlakk és a testápolók ugyanis szintén károsító tényezőként funkcionálhatnak. Végezetül pedig azt javasoljuk, hogy fürdéskor se viseld őket, mert a szappan felhalmozódhat rajtuk, ami filmréteget képez.

Tisztítási tippek

Rendszeres viselés esetén az arany ékszereid bizony sokféle tényezőnek vannak kitéve, mint például az izzadtság, por vagy akár a smink. Így annak érdekében, hogy megőrizzék a fényüket, fontos, hogy rendszeresen tisztítsd meg őket.

A folyamat lényegében annyiból áll, hogy áttörlöd alkohollal, majd egy bársony rongy segítségével szárazra törlöd őket. A csillogásuk javítása érdekében pedig érdemes egy vattakorongra fogkrémet rakni, majd ezzel is átdörzsölni őket. De egyébként az arany nyakékeket és fülbevalókat akár magnézium segítségével is meg lehet tisztítani. Szórd bele a gyógyszertárban is kapható magnéziumport egy pohár vízbe, majd egyszerűen tedd az ékszert ebbe a keverékbe 24 órára.

A rendszeres ékszertisztítás során azonban fontos, hogy ügyelj a sérülésekre vagy a meglazult kövekre. A sérült darabok tisztítása ugyanis csak súlyosbíthatja a problémát.

Iktasd be ezt a tisztítási folyamatot félévente!

A fenti tippek mindegyike nagyszerű módja annak, hogy napi szinten ápold a finom arany ékszereidet. Ezeket a dolgokat azonban önmagában nem elég egyszer megtenni. Javasoljuk, hogy ékszereidet félévente szakszerűen tisztítsd meg, és évente ellenőrizd, hogy nincsenek-e meglazulva vagy megsérülve.

A megfelelő tárolás is rendkívül fontos

A legjobb, ha minden arany ékszeredet külön műanyag zacskóban vagy egy szövettel bélelt, külön rekesszel ellátott ékszerdobozban tárolod. Ez megakadályozza, hogy a darabok megkarcolódjanak vagy összegabalyodjanak, és csökkenti a potenciálisan káros külső elemeknek való kitettséget.

Reméljük, hogy tudtunk segíteni abban, hogy hosszú távon jobban vigyázhass az arany ékszereidre! Ha megfelelően gondozod őket, akkor akár olyan jelentőségteljes dolgokká is avanzsálhatnak, amelyeket a következő nemzedékek is megörökölhetnek!

(PR-cikk)