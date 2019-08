Az eddigi legmelegebb hónap lehet a Földön az idei július 

A WMO a hónap első 29 napjának adatai alapján jutott arra a következtetésre, hogy az idei július legalább ugyanolyan meleg lesz, mint az eddigi legmelegebb hasonló hónap, 2016 júliusa, vagy kicsivel talán még annál is melegebb.

Három éve július hónap globális középhőmérséklete 0,87 Celsius fokkal haladta meg a 20. század átlagát, a 15,8 fokot.

A WMO szerint az idei magas júliusi hőmérséklet azért is figyelemre méltó, mert idén nem jelentkezett a melegedést okozó csendes-óceáni meteorológiai jelenség, az El Nino, amely 2016-ban közrejátszott a hőmérsékleti rekord létrejöttében.

Július hónap átírta a klímatörténetet, új hőmérsékleti rekordok születtek helyi, országos és globális szinten is - állapította meg Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet főigazgatója.

- kommentálta az adatokat Antonio Guterres ENSZ-főtitkár, aki szerint a mostanában megtapasztalt időjárási szélsőségek

Guterres szerint jó esély van arra, hogy a 2015-től 2019-ig terjedő időszak az egymást követő öt legmelegebb esztendő legyen a meteorológiai feljegyzések kezdete óta.



