Az egész ország kizöldült – mutatjuk, milyen előírásokat kell ennek ellenére is betartanunk

Zöldbe borult hétfőtől (július 19.) az egész ország a Covid-automata szerint.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Bár már készülőben van az új Covid-automata, egyelőre még a „régihez” kell igazodnunk, ez alapján pedig az ország összes járása zöld besorolást kapott hétfőtől.

Ugyan a járványhelyzet továbbra is kedvező Szlovákiában, és a pozitív koronavírustesztek napi száma továbbra is alacsony, még mindig vannak előírások, amelyeket továbbra is be kell tartanunk, hogy csökkentsük az új koronavírus és a variánsok terjedésének kockázatát.

Éppen ezért továbbra is kötelező a szájmaszk viselése beltéren és tömegrendezvényeken is, és az éttermekben is el kell fednünk a felső légutakat, ha épp nem fogyasztunk.

A zöld járásokban:

beltéren és a tömegrendezvényeken kötelező a szájmaszk viselése,

az éttermek korlátozások nélkül működhetnek, de szájmaszkot/reszpirátort kell viselni, ha épp nem fogyasztunk,

a színházakban, mozikban beltéren legfeljebb 500, kültéren maximum 1000 ember lehet – akárcsak az éttermekben, el kell takarni a szánkat és orrunkat, ha épp nem fogyasztunk,

a hotelekben és panziókban nem vonatkozik korlátozás a szobák kapacitására,

az edzőtermekben legfeljebb 50-en lehetnek egyszerre vagy 15 négyzetméterre egy személyt számítanak,

a múzeumok, galériák, kiállítások korlátozások nélkül működhetnek,

ami a lagzikat, ünnepségeket, estélyeket és egyéb hasonló eseményeket illeti: beltéren legfeljebb 500-an, kültéren 1000-en lehetnek egyszerre, az állóhelyeknek az 50, az ülőhelyeknek a 75 százalékát lehet elfoglalni.

rendezvényekre 72 óránál nem régebbi PCR/LAMP teszt vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszt szükséges vagy igazolásra arról, hogy az elmúlt 180 napban átestünk a fertőzésen vagy arról, hogy megkaptuk az oltást (a Pfizer vagy Moderna vakcinái esetén a második oltást követően 14 napnak, az AstraZeneca esetében az első oltás után 4 hétnek kell eltelnie vagy 14 napnak bármelyik vakcina első adagja után, ha az illető az elmúlt 180 napban átesett a fertőzésen).

