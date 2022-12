Az egészségbiztosító megvonta a férfi fogorvosi segélyét, mégpedig azért, mert nem volt urológusnál

Nem jogosult a fogorvosi segélyre, mert nem abszolválta a preventív kivizsgálást az urológusnál. A Felső-Zemplénben élő 65 éves Ladislav azt hitte, ez valami félreértés, de kiderült, az Általános Egészségbiztosítónak (Všeobecná zdravotná poisťovňa) valóban feltétele az urológusi kivizsgálás elvégzése a fogorvosi segély biztosításához – írja a noviny.sk.

Ladislav szerint az ellenőrzés során megállapították, hogy a járulék kifizetéséhez hiányzik az egyik alapfeltétel, mégpedig az urológusi kivizsgálás. „Bármire kibeszélhetik magukat. Ha nem akarnak adni pénzt, ne adjanak, de ne csináljanak az emberekből hülyét” – mérgelődött a férfi, aki rendszeresen jár megelőző kivizsgálásokra az általános orvoshoz és fogorvoshoz is. Emellett a vastagbélrák-szűrést is abszolválta. Éppen ezért is meglepte a biztosító legutóbbi e-mailje, miszerint nem jogosult a 30 eurós fogorvosi járulékra az urológusi kivizsgálás nélkül.

Eva Peterová, az Általános Egészségbiztosító szóvivője közölte, az ellátások igénybevételéhez azt kérik a klienseiktől, hogy járjanak preventív kivizsgálásra a körzeti orvoshoz, valamint a nők nőgyógyászhoz, a férfiak pedig urológushoz. Pontosabban az 50 és 70 év közötti férfiaknak háromévente kell járniuk ellenőrzésre.

Ladislav viszont nehéz helyzetben van, mint mondja, ha most kér időpontot urológushoz, akkor csak két év múlva kap időpontot. Szlovákia egyes régióiban ugyanis nagy hiány van a specialista orvosokból – a Sninai járásban például kb. 35 ezer ember él, de csak egy urológus praktizál ott. Ladislav szerint mindez szőrszálhasogatás, nem érti, hogy az urológusi kivizsgálásnak mi köze van a fogorvosi beavatkozáshoz.

A biztosító szerint itt elsősorban a motivációról van szó, ugyanis a preventív kivizsgálás a legegyszerűbb útja annak, hogy időben diagnosztizálni és kezelni tudják a betegségeket.



