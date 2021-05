Az egészségügyi ellátásba a veszélyhelyzet végeztével is "belenyúlhat" a minisztérium

Még ezen a héten elfogadhatják a parlamentben azt a törvénycsomagot, ami lehetővé tenné, hogy az egészségügyet érintő intézkedések a veszélyhelyzet végeztével is érvényben maradhassanak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ahogy az korábban kiderült, a jövő héten véget érhet Szlovákiában a veszélyhelyzet. Az állapot meghosszabbítására már nincs elég támogató szavazat a parlamentben, azonban az egészségügyben több olyan intézkedés is érvényben van, amelyek a veszélyhelyzet kihirdetéséhez vannak kötve. Ilyen például az egészségügyi dolgozók mozgósítása, a kórházi személyzet rendkívüli pénzügyi jutalmazása, a tesztállomások finanszírozása, vagy a kórházi ellátás minisztérium által elrendelt átszervezése.

Az említett intézkedésekre a következő hónapokban is szükség lehet, ezért meg kell oldani, hogy veszélyhelyzet kihirdetése nélkül is működhessenek.

Ezt a problémát kívánja orvosolni a mozgósítást érintő törvénytervezet-csomag, amelyet a kormánypárti képviselők mutattak be szerdán délben.

Ondrej Dostál (SaS) parlamenti képviselő elmondása szerint a kormány jóváhagyta a törvénycsomagot, így nem kizárt, hogy a javaslatot már ezen a héten elfogadhatja a parlament. Amennyiben ez megtörténik, az egészségügyi minisztériumnak a jövő kedden véget érő veszélyhelyzet után is lehetősége lesz "belenyúlni" az egészségügyi ellátásba, amennyiben a járványhelyzet úgy kívánja.

Mindez azt jelenti, hogy szükség esetén ezután is mozgósíthatják a kórházi dolgozókat. A törvényjavaslat elfogadásával az COVID-osztályokon dolgozó egészségügyi személyzet továbbra is extra juttatásban részesülhet, és az állam tovább finanszírozhatja a tesztelőpontok működését is.

