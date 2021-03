Az egészségügyi miniszter aláírta a Szputnyik V vakcina engedélyezését, a felelősség a kezelőorvosoké!

Marek Krajčí egészségügyi miniszter kedden aláírta a Szputnyik V orosz vakcina engedélyezését, amelynek első 200 ezer adagja tegnap érkezett meg Szlovákiába.

Az egészségügyi minisztérium weboldalán nyilvánosságra hozták az engedélyezésről szóló dokumentumot.

Ebből kiderül, hogy a Szputnyik V alkalmazásának következményeiért a kezelőorvosnak kell felelősséget vállalnia.

Az engedély 2021. március 1-től augusztus végéig érvényes.

Amennyiben súlyos mellékhatások jelentkeznek, a kezelőorvos köteles azonnal tájékoztatni az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalt és az egészségügyi minisztériumot.

Igor Matovič kormányfő és Marek Krajčí egészségügyi miniszter hétfőn kora este a kassai repülőtéren jelentették be, hogy megérkezett Szlovákiába a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első szállítmánya, amely 200 ezer adag védőoltást tartalmaz. Szlovákia összesen kétmillió adag orosz vakcinát vásárol. Matovič szerint márciusban és áprilisban érkezhet meg az első egymillió adag vakcina, majd májusban és júniusban az újabb egymilliós adag. A miniszterelnök hozzátette: ezzel 40 százalékkal gyorsíthatják az oltás ütemét.

A Szputnyik V vakcinával való oltás önkéntes alapú lesz, tehát az emberek választhatnak, hogy beadatják-e maguknak az oltóanyagot. Az egészségügyi miniszter hozzátette: a vakcinával minden korosztályt beolthatnak. Pavol Jarčuška járványügyi szakértő elmondta, hogy a Szputnyik V hatékonysága minden korcsoportban több mint 90 százalékos. A járványügyi szakértő szerint az orosz oltóanyagnak hasonló mellékhatásai lehetnek, mint az influenza elleni vakcinának.

A vakcinával leghamarabb két hét múlva kezdhetik meg az oltást, addig Šarišské Michaľanyban raktározzák el, ahol leellenőrzik a megérkezett szállítmányt. A regisztrációt a vakcinára viszont hamarabb elindítják. Az érdeklődőknek tudomásul kell majd venniük, hogy olyan oltóanyagról van szó, amit az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem hagyott jóvá. Matovič ugyanakkor rámutatott, hogy több olyan ország is van, ahol a Szputnyik V megkapta a szükséges engedélyt. Szlovákiában jelenleg a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca vakcináival történik az oltás.

Nem volt teljesen zökkenőmentes a Szputnyik V útja Szlovákiába: Matovič február19-én jelentette be, hogy korábban kétmillió adag Szputnyik V vakcina szállításáról egyezett meg az orosz féllel, az oltáshoz azonban még hiányzik a vakcina hazai engedélye. A kormányfő tette ezt úgy, hogy közben a kormány egy nappal korábban nem fogadta el azt a határozatot, amely felhatalmazta volna Marek Krajčí egészségügyi minisztert a Szputnyik V hazai engedélyezésére, mert a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí megvétózta azt. Ugyanakkor az engedélyhez nem kell feltétlenül a kormány jóváhagyása, azt az egészségügyi miniszter saját hatáskörben is kiállíthatja.

Matovič ki is fakadt a helyzet miatt, megjegyezve, hogy aki azt akarja, hogy várjuk meg az Európai Gyógyszerügynökség regisztrációját, az valójában nem is akarja, hogy a Szputnyik V-vel oltsunk Szlovákiában, hiszen addigra a gyártó összes kapacitása reménytelenül kimerül. Amikor a kormányfő az orosz oltóanyag mellett érvelt, arról is beszélt, hogyaz AKO végzett egy felmérést, ami alapján az jött ki, hogy csak és kizárólag a Szputnyik miatt 8,3 százalékkal - azaz mintegy 300 ezerrel - több szlovákiai oltatná be magát.

A Za ľudí elnöke, Veronika Remišová így indokolta az orosz vakcina elutasítását: „nem akarjuk, hogy a kormány kísérleti nyulakként kezelje a lakosságot, minden vakcinát, amit Szlovákiában használunk, rendes, szigorú eljárással az Európai Gyógyszerügynökségnek kell engedélyeznie".



(DenníkN/para)