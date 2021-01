Az egészségügyi minisztérium ismét figyelmeztet: a negatív antigénteszt nem jelenti azt, hogy biztosan nem vagyunk fertőzöttek

A negatív antigénteszt nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott személy nem fertőzött, a betegség inkubációs, azaz lappangási fázisában lehet – figyelmeztet az egészségügyi minisztérium.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A tárca arra kéri az embereket, hogy negatív teszteredmény után is viselkedjenek felelősségteljesen, és tartsanak be minden javasolt előírást, viseljenek maszkot, tartsanak legalább kétméteres távolságot, fertőtlenítsék a kezeiket, illetve minimalizálják a találkozást olyan személyekkel, akikkel nem élnek egy háztartásban.

A negatív teszteredmény után is figyelni kell az egészségi állapotot, és mérsékelt klinikai tünetek esetén, mint a láz, köhögés, szaglás és ízlelés elvesztése, légzési nehézségek, azonnal értesítsék a körzeti orvost, aki további iránymutatást ad.

Amennyiben valaki közeli kapcsolatban volt pozitívan tesztelt személlyel, tehát két nappal a pozitív teszteredménye vagy két nappal a tünetei megjelenése előtt, karanténban kell maradnia akkor is, ha a teszteredménye negatív.

A minisztérium legkorábban az ötödik napon javasolja a teszt megismétlését onnantól számítva, hogy közeli kapcsolatban voltunk a fertőzött személlyel. Közeli kontaktusnak az számít, ha beltéren 15 percnél hosszabb ideig tartózkodtunk együtt.

A karanténnak 10 napig kell tartani arról a naptól számítva, hogy kapcsolatban voltunk a fertőzöttel. Ezt a 10 napot akkor is be kell tartani, ha az ötödik nap után is negatív lett a tesztünk.



