Az éghajlatváltozás akadályozza az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet egy friss jelentés szerint

Az éghajlatváltozás és a háborús konfliktusok akadályozzák a világ leghalálosabb betegségei közé tartozó AIDS, tuberkulózis és malária leküzdésére tett erőfeszítéseket - közölte hétfőn a három betegség elleni küzdelmet finanszírozó világalap (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria).