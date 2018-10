Az EGLO és a STARLUX együttműködése felvillanyozza régiónkat

Mit gondol, miért épp önöknek szavazott bizalmat az EGLO márka?



Bizonyítottunk. Az üzleti világ elengedhetetlen feltétele a megbízhatóság, a korrektség, a pontosság és a precizitás, az EGLO pedig felismerte, hogy nálunk ezekből nincs hiány. Nagy odaadással, szeretettel, fáradtságot nem ismerve viszünk fényt az emberek életébe – szó szerint. Húsz éve működünk ugyanazon a néven, ugyanazokkal az elérhetőségekkel, határidőket betartva térítjük meg a számlákat, ez pedig manapság már ritkaság. Ez az elismerés pedig kiváló kollégáim odaadó munkáját is dicséri.

Az ausztriai cég 1969-től működik, ez pedig már önmagában is előfeltételezi a bizalmat. A szlovák piacon több mint 20 éve van jelen. A lámpákban összpontosul az esztétikum és a praktikusság, mindez elérhető áron. A kínálat pedig nagyon gazdag, otthona vagy cége bármely helyiségébe találhat megfelelő lámpát.

Milyen pozitív hatása lesz az együttműködésnek a vásárlók számára? – kérdezzük Beke Szilvia üzleti managert.

Boltjaink a régió több településén megtalálhatók. Kedves kiszolgálással és ügyintézéssel büszkélkedhetünk, valamint szívesen adunk tanácsot is, ha valaki bizonytalan a döntésben, illetve a tervezésben. A szolgáltatásaink természetesen magyar nyelven is elérhetők.



Manapság az idő luxus. E-shopunknak köszönhetően az otthon kényelméből is ,,átlapozható” az online katalógusunk, amely kellőképp rendszerezett, így a tájékozódás is rendkívül egyszerű benne. Az anyacéggel online összeköttetésben vagyunk, így a rendelés leadásától számított harmadik munkanapon a választott lámpát máris kézbesítik. Ha pedig nem biztos a döntésében, ügyfélszolgálatunkat bátran hívhatják, ahol magyar ajkú kollégáink szívesen segítenek bárkinek. Amennyiben reklamációt kapunk, azt is gyorsan intézzük.

Balról Beke Szilvia üzleti manager és mosolygós eladóink, Vida Klaudia és Domonkos Bianka

Ha valóban jó minőségű, megbízható gyártó lámpáival szeretné bevilágítani otthonát, keresse a beszédes megnevezésű Starlux boltjait, illetve webshopját, a vásárlói visszajelzések alapján ön is biztosan elégedett lesz.

STARLUX – ahol a fény boldogan ragyog!

(PR-cikk)