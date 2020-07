Az Egyesült Államokban ismét rekordot döntött az új fertőzések száma, egy nap alatt 64 ezer új fertőzöttet azonosítottak 

Washingtoni idő szerint este 22 óráig, egyetlen nap alatt több mint 64 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Ezzel az Egyesült Államokban 3 110 000-re emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma. A korábbi "csúcsot" kedden regisztrálták, amikor 24 óra alatt 60 200 új fertőzöttet igazoltak.

A legtöbb új esetet továbbra is Kaliforniában, Texasban és Floridában mutatták ki. Kaliforniában 149, Floridában pedig 120 halálos áldozata is volt a vírusfertőzés nyomán kialakult Covid-19-nek és szövődményeinek. Az Egyesült Államokban csütörtökön több mint 800 Covid-19-ben szenvedő beteg halt meg.

Donald Trump amerikai elnök a Twitteren csütörtökön közzétett bejegyzésében kitartott amellett, hogy a növekvő számú fertőzés regisztrálása a szélesebb körű vírustesztelésnek tudható be.

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED!