Az egyházon belüli pedofília okairól elmélkedett XVI. Benedek

A 18 oldalas dokumentumban - amely a Klerusblatt című bajor keresztény folyóiratban jelenik majd meg, de tartalmát már előzetesen ismertették - a volt katolikus egyházfő amellett érvelt, hogy az egyházi pedofília eredete a társadalom erkölcsi összeomlásában keresendő. A pápai tisztségről 2013-ban lemondott Joseph Ratzinger jelezte: azért teszi közzé elmélkedését, hogy segítse a katolikus egyházat ebben a nehéz időszakban. Megjelentetése előtt Ferenc pápával és Pietro Parolin vatikáni államtitkárral is egyeztetett.

A dokumentum egy részében XVI. Benedek a történelmi helyzetet elemezte. Arra hivatkozott, hogy az 1960-as évektől kezdődően a szexualitásra vonatkozó korábbi társadalmi korlátok semmivé lettek, az egyház pedig képtelen volt megfelelő választ adni a változásokra. Német példákra utalva a volt pápa arról is beszámolt, hogy több papneveldében homoszexuális csoportok létesültek, amelyek többé-kevésbé nyíltan működtek. Egy dél-németországi szemináriumban előfordult, hogy a papi hivatásra készülő fiatalok, illetve a világi, ám egyházközeli hivatásra készülők együtt éltek barátnőjükkel vagy - egyes esetekben - akár feleségükkel és gyerekeikkel.

A volt katolikus egyházfő arra is rámutatott: az egyházi rendszer túlságosan védte a gyanúba keveredettek jogait, sokszor egészen odáig, hogy a bűnöket teljesen meg is lehetett úszni nagyobb büntetés nélkül. Ez a gyakorlat a néhai II. János Pál pápasága alatti átalakításoknak köszönhetően kezdett lassan változni, és ekkor vált lehetővé legsúlyosabb büntetésként az egyházból való kizárás is - tette hozzá.

