A VÚB bank március 7-től 0,2 százalékkal emeli meg a jelzáloghiteleinek kamatait.

Illusztráció (vub.sk)

Így a pénzintézet legalacsonyabb kamata is egy százalék fölé emelkedik. Valószínűsíthető, hogy a többi bank is lépni fog, és a kamatok elrugaszkodnak attól a bázistól, ami jelenleg átlagosan 0,9 százalék. A VÚB igazgatótanácsának tagja szerint idén még többször várható, hogy tovább emelkednek a kamatok, ami jövőre akár meghaladhatja a 2 százalékot is.

(e.dennikn)