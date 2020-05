Az egyik oldalon Kočner, a másikon a SIS jelenlegi főnöke. Ki irányítja a titkosszolgálatot?

Április közepén nevezte ki az államfő Vladimír Pčolinskýt a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) élére. Az Aktuality megrajzolta az új titkosszolgálati nagyfőnök portréját, akinek a neve egészen érdekes ügyek, kočneres machinációk kapcsán szokott felmerülni.

Fotó: tasr

Vladimír Pčolinský Anton Šafárik helyét vette át a SIS élén, aki 2016 júliusától vezette a titkosszolgálatot. Kinevezésekor az új vezető azt hangsúlyozta, hogy nem áll közel Igor Matovič kormányfőhöz, és nem tartja magát pártjelöltnek sem, annak ellenére, hogy az SIS új főnökének a felesége - Adriana Pčolinská, - valamint a testvére - Peter Pčolinský- a kormánypárti Sme rodina parlamenti képviselői.

A titkosszolgálatok irányítói általában a háttérben tevékenykednek, nem keresik a nyilvánosságot, de Pčolinský alig pár héttel a beiktatását követően magyarázkodásra kényszerült a "porno Pelle" ügy miatt. Természetesen ez a botrány is a megkerülhetetlennek tűnő Marián Kočnerrel, a váltóhamisításért első fokon 19 év börtönre ítélt és a Kuciak-gyilkossággal is gyanúsított vállalkozóval hozható összefüggésbe, aki állítólag kompromittáló fotók után kutatott Peter Pellegrini volt miniszterelnökről. Úgy tudni, ezek az intim felvételek a Sme rodina egyik alelnöke, Peter Pčolinský és testvére, a ma már a SIS igazgatói tisztségét betöltő Vladimír birtokában lehettek, amit viszont a fivérek következetesen tagadnak. A SIS irányítója állítólag csupán két felvételt látott. "Az egyiken egy autóbelső szerepelt és egy kéz, ami 500 eurós bankjegyeket tartott. A másikon két, alsóneműt viselő személyt egy hotelszobában, de háttal álltak és nem lehetett kivenni, kiről van szó".

Ez a fura ügy is csak azt illusztrálja, hogy Pčolinský nem számít újoncnak, ami a kulisszák mögötti manővereket illeti. Persze, nem is ma csöppent a politika világába, hanem pár évtizeddel korábban. A kereszténydemokratáknál kezdett szárnyakat bontogatni, aztán amikor a KDH akkori alelnökét, Vladimír Palkot 2002-ben kinevezték belügyminiszternek, Pčolinský a tárca vezetőjének irodavezetője lett. Majd évekkel később, amikor a szintén KDH-s Daniel Lipšic szerezte meg ugyanezt a tárcát az Iveta Radičová vezette kormányban, a jelenlegi főtitkosszolga megint kabinetvezető lehetett.

Ezért nem is meglepetés, hogy amikor Lipšic 2012-ben faképnél hagyta a KDH-t, Pčolinský vele tartott az új politikai formációba, a NOVA-ba, ami azonban két évvel később oszlásnak indult. Lipšicet otthagyta Milan Krajiak - a jelenlegi munkaügyi miniszter - és Pčolinský is. Ekkor már lassan körvonalazódott Boris Kollár új tömörülése, a Sme rodina nevezetű tömörülés. Ebbe a szervezetbe azonban a SIS mostani főnöke már nem lépett be, ellentétben a fivérével - Peterrel - és a feleségével, akik 2016-tól a Boris Kollár-féle párt képviselői. Vladimír Pčolinský büszkén állítja, hogy az utóbbi öt esztendőben már egyetlen pártnak sem volt a tagja.

Ha hivatalosan nem is volt a Sme rodina embere, ettől még szintén Vladimír Pčolinský volt az, aki még 2017-ben lefotózta a galántai Tiszta nap nevelőintézet alapítóját, Zuzana Tománkovát, ahogy Marian Kočnerral és annak akkori jobbkezével, Peter Tóthtal egyeztet egy hotel kávézójában. Amikor kipattant, hogy Boris Kollárt azzal gyanúsítják, hogy a galántai nevelőintézet egy 15 éves lakójával kéjelgett, még nem volt világos, hogy a szálak Kočnerhoz vezetnek, de a leleplező fénykép elég beszédesre sikeredett. Később az is kiderült, hogy a maffiás nagyvállalkozó hálás is volt Tománkovának a szolgálataiért. Pčolinský azt állítja, hogyan, hogy nem, már három hónappal Kollár tománkovás besározása előtt információi voltak arról, hogy készül egy kompromittáló anyag a gyerekgyáros politikusról.

Kollár, aki jelenleg a parlament elnöke, elutasítja a feltételezést, hogy a SIS mostani irányítója évekkel korábban neki dolgozott volna egyfajta informátorként.

(aktuality)