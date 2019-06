Az egykori zsidó Dunaszerdahelyről beszélgettek

A kötet a 2014-ben megjelent kiadvány bővített változata. A vaskos könyv 1000 fotót és számos dokumentumot tartalmaz. Nagy Attila helytörténész, az író beszélgetőpartnere úgy fogalmazott, e könyvvel Kornfeld Tibor arcot adott a múltnak. A szerző hangsúlyozta, bár a holokauszt igen fontos szegmense a zsidóság életének, a könyv mégsem csak erről, hanem a zsidó nemzet egész életéről, kultúrájáról, szokásairól szól.

A könyv megírásának miértje kapcsán Kornfeld Tibor kifejtette, úgy érezte, szükség van arra, hogy valaki papírra vesse e dolgokat. Hiszen Dunaszerdahelyen, bár a legtöbben másképp állítják, több mint a lakosság fele zsidó volt. A várost Kis Palesztinaként, vagy Kis Jeruzsálemként is emlegették. Két híres rabbi is élt itt, két yeshiva (zsidó iskola) működött, zsinagógával büszkélkedhettek a helyiek, valamint boltoknak és különféle vállalkozásoknak adott otthont Dunaszerdahely. Azt is megtudtuk továbbá, a képviselő-testületben tevékenykedők közül sokan szintén zsidók voltak. A szerző beszélt többek közt arról is, miszerint sokan úgy vélik, minden zsidó gazdag. „A bőrünk alatt is pénz van, szokták mondani. Pedig ez nem igaz. A zsidóság mindig abból próbált megélni, amit szabad volt csinálniuk”- fűzte hozzá, majd elmondta, voltak idős nénik, akik például abból éltek meg, hogy a jómódú családoknak reggelente házhoz vitték a pékárut.

A könyv Utcáról utcára című részében az egyes utcasorok lakosaival és azok sorsával ismerkedhetünk meg. Az előző, 2014-es kiadáshoz képest ez a rész is bővült, így például olvashatunk a Fő utcáról vagy a Csillag utcáról egyaránt. Nemcsak a zsidó lakosokat mutatja be, a könyvben nem feledkezett meg az egyes utcákban élő, más nemzetiségűekről sem.

A könyv hű képet ad a régi városról. Kornfeld Tiborhoz számos régi fotó jutott el, amiken jól kivehetők a családok, a házak, az utcasorok. A szerző elmondta, már most tudna újabb bővítést eszközölni a könyvben, ugyanis a mai napig érkeznek hozzá a fotók és a dokumentumok. Aki ma Dunaszerdahelyre látogat, már nem azt a várost látja, amelyet a szerző leír. Az egykori utcácskákat és házakat lerombolták, s panelházakat építettek a helyükre.

„Ha nincs Kornfeld Tibor, a dunaszerdahelyi zsidó közösség története teljesen másképp íródik meg”- hangsúlyozta Nagy Attila.

SzC