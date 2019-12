Az együttműködés elmélyítésére törekszik a Renault-val a Nissan

Az értékesítési volumen és a profit növelését tűzte ki célul a Renault SA és a Mitsubishi Motors Corp. autógyárakkal folytatott együttműködés "elmélyítése és megerősítése" révén a Nissan Motor Co. új vezérigazgatója Ucsida Makoto a cég új vezetőségének hivatalba lépését követő napon rendezett sajtókonferencián.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a három autógyár integrációjáról "egyáltalán nincs szó". Elmondta: a Nissan elkötelezet a francia Renault SA autógyárral folytatott együttműködés folytatása mellett, de "belátható időn belül nem áll szándékában" a részvénytulajdonosi kapcsolatok megerősítése.

A Renault 43,3 százalékos Nissan részesedéssel rendelkezik, a Nissan pedig 15 százalékos Renault részesedéssel.

A vezérigazgató a sajtókonferencián ígéretet tett az autógyár irányítási folyamatának "áttekinthetőbbé tételére" a befektetői bizalom helyreállítása érdekében.

Az új vezérigazgató bejelentette a tavaly novemberben a vezetői posztról eltávolított Carlos Ghosn által jegyzett középtávú, 2017-2022-es üzleti terv felülvizsgálatát is. A Nissan célja "teljes szakítás" az előző vezetés politikájával - közölte. Carlos Ghosn az autógyárak fúziójára törekedett.

Ucsida szerint a Nissannak "ambiciózus, de elérhető" célokat kell kitűznie maga elé. "Valahol menet közben olyan vállalati kultúra alakult ki nálunk, amely elérhetetlen célok kitűzéséhez vezetett" - mondta. A cég pénzügyi stabilitásának helyreállítását új technológiák és új modellek bevezetésével tartja megoldhatónak - fejtette ki vezérigazgató. Ashwani Gupta vezérigazgató-helyettes a sajtókonferencián be is jelentette, hogy a Nissan az áprilisban kezdődő 2020-as pénzügyi évben új modelleket mutat majd be.

"Az együttműködés minden egyes partner számára előnyös kell hogy legyen mind a bevétel, mind a nyerség terén - szögezte le. "Újra kell értékelnünk mi hozott hasznot és mi nem az elmúlt években"

- mondta a sajtóértekezleten Ucsida.

Ucsida Makoto december elsején lépett hivatalba. A posztjáról eltávolított Carlos Ghosn elnök-vezérigazgató utódja, Szaikava Hiroto szeptemberben mondott le tisztségéről pénzügyi szabálytalanságok miatt. Ucsida Makoto október eleje óta ügyvezetőként látta el a vezérigazgatói feladatokat.

