Az éj leple alatt kezdett magánakciózásba egy részeg féri Galántán, rövid időn belül rács mögött végezte

A rendőrség őrizetbe vett egy 28 éves férfit, aki részegen két helyre is betört vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Galántán.

Fotók: Rendőrség (Facebook) - további képekért kattints!

A rendőrség tájékoztatása szerint a 28 éves férfi Szereden és Diószegen szinte minden pénzét elköltötte, így maradék kenyérre valóján taxiba ült és a galántai vonatállomásra vitette magát. Az állomás viszont zárva volt, emberünknél pedig már egy cent sem volt.

A fickó ezért úgy döntött, hogy behatol a közeli bárba – fogott egy téglát, betörte az ablakát, majd azon bemászva átkutatta az egész helyiséget. Pénzt nem talált, csupán egy sört a hűtőben. Azt megitta, elszívott egy cigarettát, majd a következő szolgáltatás felé vette az irányt.

Ezúttal is a téglát használta, kutakodása pedig nem is volt eredménytelen – több mint 160 eurót talált a pénztárban. Miután behatolt a helyiségbe, megszólalt a riasztó, így emberünk távozása előtt azt is tönkretette.

Csakhogy nem jutott messzire, amikor épp kilépett az épületből, elkapta őt a biztonsági őr, majd nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek. A férfit őrizetbe vették, megközelítőleg 2 ezrelék alkoholt állapítottak meg a szervezetében. Betöréssel gyanúsították meg, amiért kétéves szabadságvesztés fenyegeti, emellett a kijárási korlátozás megszegéséért is megütheti a bokáját.



