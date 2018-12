Az éjjeli menedékhely idén is nyitva áll a rászorulók előtt Nagykürtösön

A kapuit már október 15-én megnyitotta, és este 20:00-tól reggel 8:00 óráig fogadja a rászorulókat.

Erika Grega, a nagykürtösi Városi Hivatal szóvivője a TASR-nek elmondta: a menedékhely 18 éven felüli férfiakat és nőket is fogad. „Egy éjszakáért egy eurót kell fizetni, de az anyagi szükséghelyzetről szóló igazolással egy éjszaka 50 centbe kerül” – tette hozzá.

Azoknak, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, be kell tartaniuk az üzemeltetési rendet, amely kizárja az alkohol vagy más tudatmódosító szerek fogyasztását. Az éjjeli menedékhely területén a dohányzás is szigorúan tilos.

„A város az intézmény üzemeltetőjeként a hozott étel megmelegítését is lehetővé teszi, ahogy a ruhák kimosását is. Az intézményben ezenkívül a személyi higiénia elvégzéséhez is megvannak a feltételek”