Az elemzők szerint továbbra is csökkeni fognak az üzemanyagárak!

Az üzemanyagok árai tovább esnek. A gázolaj az 1,80 -, a benzin a 1,70 eurós határ alá esett. A következő néhány hét kilátásai pedig egyáltalán nem tűnnek rossznak - írja a noviny.sk

Míg október végén történelmi csúcsokat ért el a gázolaj ára, sőt az elemzők szerint nagy volt rá az esély, hogy ez az üzemanyagtípust a kéteurós átlaghatárt is áttöri, most kevesebb, mint egy hónap elteltével homlokegyenest más a helyzet. A benzinkutak többször is átírták az árlistájukat, mígnem az ára közel 20 centtel csökkent. Jelenleg egy liter átlagosan 1,77 euróba kerül.

„Az olajár esésének fő oka, hogy a piacokon ismét eluralkodott az a félelem, hogy Kínában egyre nagyobb mértékben kezdett terjedni a covid, és az ottani kormány ismét járványellenes intézkedéseket, vezet be. A piacok ezért tartanak az olaj iránti kereslet visszaesésétől, mivel Kína a legnagyobb importőr” – magyarázta Jana Glasová elemző.

Az üzemanyagárakra a G7 országok közelgő olajárplafonja sincs hatással, sőt a globális gazdasági recessziót jelző elemzések is lenyomták az árakat.

"Jelenleg arra számítunk, hogy az olajpiac fejlődése miatt az üzemanyagok ára ismét olcsóbbá válhat, különösen, ha az olaj ára továbbra is a 90 dolláros szint alatt marad" - magyarázta Glasová.

A hét elején 88 dollárra esett az olaj ára, jelenleg már a 85 dollárt ostromolja.

A benzin árával kapcsolatban az elemzők még optimistábbak, a benzint tankoló sofőrök már egy jó ideje valamivel több mint 1,70 eurót fizettek literenként.

Jelenleg a benzin átlagosan 1,65 euróba kerül, de a gázolajhoz hasonlóan várhatóan ez is olcsóbb lesz. Hosszú távon azonban áringadozásokra kell számítani.

„A tél folyamán az üzemanyagárak ingadozni fognak, és különösen a gázolaj esetében előfordulhat, hogy ismét drágul. A tavasz beköszöntével a helyzet megnyugszik, és egy stabilabb áresési trendnek kell elindulnia” – zárta Boris Tomčiak elemző.



