Az élethez való alkotmányos jog felülírja a korlátlan shoppingolás és szórakozás iránti tömegigényt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Facebook

Tetszik, nem tetszik, március 19-ig marad a covidmizéria miatti vészhelyzet Szlovákiában. A parlament pénteken meggyőző többséggel, 83 igennel erősítette meg a kormány döntését. Az ellenzék hiába tiltakozott és hivatkozott arra, hogy „az alkotmányos jogok kisebb korlátozásával is kezelni lehetne a járványt.

Nincs mit tenni, bele kell gondolni, majd nyugodni, hogy az élethez való jog a legkeményebb alkotmányos jog! Ami felülírja mind a politikusi játszmákat, mind pedig a korlátlan shoppingolás és szórakozás iránti tömegigényt.

Konzultál a „Felvidék“?

Nincs tehát most már semmilyen lehetőség konzultációra vészhelyzetileg. Aki konzultálni akar, nekifuthat a Magyar Közösség Pártja által kitalált és felkínált „Felvidéki konzultációnak“. Hátha képes még a covidtól meggyötörten is kielégülni. A párt mi másról, mint az egységes magyar pártról kérdezi az embereket. Az interneten. Mármint, hogy akarnak-e egységes magyar pártot, egyetlen választási listát, törődést, érdekérvényesítést, szívmasszázst meg minden. Szerintetek? Az megvan, hogy milyen eredménnyel zárt több magyar párt a legutóbbi parlamenti választás alkalmával…? A „Felvidéki konzultáció“ befejezésének egyébként nincsen határideje. Talán azért nincs, mert van a „felvidéki“ embereknek egy másik, nagyonigenlétfontosságú feladata is. Nevezetesen az internetes nép-szám-lá-lás! Némi hurráoptimizmussal most már világos, hogy az Úr 2021. esztendejében hogyan horgad föl a tömegekben vegytisztán a magyar nemzettudat. És miként szűnik meg a felvidéki öregek körében végleg a digitalis analfabetizmus. Hajrá hát népszámlálás, hajrá Felvidéki konzultáció…!

A kormány jól megaszonta: fiúk a bányában gyárakban dolgoznak...

Igor Matovič miniszterelnök elutasította azokat a pár napja szárnyra kapott sajtóinformációkat, amelyek szerint a kormány rövid úton bezárja az ország összes gyárát, nagyüzemét. A médiát, illetve az újságírókat egyre kevésbé szerető kormányfő csak azért nem minősítette kamunak, álhírnek a vonatkozó infókat, mert maga is elismerte Facebook-bejegyzésében, hogy efféle intézkedés is a szóba jöhető lehetőségek egyike. Ami ugyan teljesen szélsőséges lépés, bár már több állam is meglépte.

Mindebből az a tanulság, hogy a sajtót, időben, minden részletre kiterjedően tájékoztatni kell a tervezett kormányzati intézkedésekről. Inkább hivatalos kormányinfókon, mintsem holmi Facebook-kormányzást sejtető komolytalan posztolással. Még jó, hogy Matovič nem a Twitteren tolja, mint Donald, a trollok trollja...

Szóval, mivel a gyárbezárásokról szóló híresztelések úgymond, pusztító hatással lehetnek a befektetési döntésekre, és alapvetően befolyásolhatják a szlovákiai üzleti környezetről kialakított képet, Igor Matovič határozottan cáfolja azokat.

Egy lélegzetre közölte azt is, a legavatottabb szakértőkkel folytatott háromnapos kölcsönös fejtágítás lehetséges következményeit addig nem tudja meg a köz, amíg azokra az összes koalíciós párt rá nem bólint…

Szlovákiában a helyzet változatlan

Ha bólogat valaki, ha nem, Szlovákiában a helyzet változatlan. Csütörtökön az ország összes járásában igazoltak új koronavírus-fertőzéses eseteket, a legtöbbet újfent Pozsonyban. Szám szerint 201-et. De száz feletti az új fertőzöttek száma Kassán, valamint a Trencséni és a Nagyszombati járásokban is. A magyarlakta járások közül megint a Dunaszerdahelyi a listavezető 84 fertőzöttel, majd a Galántai következik 58 és a Komáromi, 53 pácienssel.

A Közegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint a nyolcadik kalendáriumi héten főként a 40 és 49 év közötti korcsoportból került ki a legtöbb új koronavírus-fertőzött.

Már nem a Szputnyik Matovič liblingje?

Ehhez képest a kormányfő belekiáltotta az éterbe azt a közhelyett, hogy nyárig be kell oltani az uniós lakosság 70 százalékát. Meghallhatta ugyanis, hogy az EU-s gyógyszerügynökség (EMA) lázasan tanulmányozza az amerikai Johnson & Johnson gyógyszeripari cég friss vakcináját, amelyik már márciusban megkaphatja a szükséges jóváhagyást. Matovič most meg sem mukkant a Szputnyikról, ami miatt pár napja balhé volt a kormányában, mert nem minden kollégája lelkesedett érte. Vagy elgondolkodott azon, hogy miért félnek az orosz Szputnyik V gyártói attól az eljárástól, amit a Johnson & Johnson magától értetődőnek tart? Kapott netán egy kis kiképzést az EU-s vezetők kétnapos online csúcstalálkozóján, amelynek egyik fontos témája a kritikus szlovákiai járványhelyzet volt? A Covid-19-tanúsítványok (igazolvány) bevezetésének lehetőségén, és a határellenőrzések szigorításának szükségességén kívül.

Suchobát el is kapták meg nem is

Michal Suchobának, az IT-szektorban tevékenykedő szlovák vállalkozónak egyelőre nem kell aggódnia a határellenőrzések miatt, ugyanis nincsen útlevele. Az Interpol azért kapcsolta le őt az Egyesült Arab Emirátusokban, mert Szlovákia nemzetközi körözést adott ki ellene. A Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű rendőrségi akcióban nyomozók szerint ugyanis ő az egyik kulcsfontosságú tanú. Szóval a minap mindenki örült Szlovákiában, hogy az Interpolnak köszönhetően előremozdul egy újabb korrupciós ügy, csakhogy kiderült, az Interpol ugyan letartóztatta Suchobát, de nyomban el is engedte. Csak az útlevelét nem adták neki vissza, hogy ne tudjon az olajban gazdag monarchiából lelépni. Csakhogy a két ország között nincs kiadatási szerződés, Suchobának meg jó sok a pénze. Nincs is ezért élő ember jelenleg, aki megmondaná, mi lesz az affér vége…

Barak László