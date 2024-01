Az ellenzék Danko fejét követeli az oszlopos incidens miatt

Az ellenzéki pártok felszólították Andrej Dankót (SNS), a parlament alelnökét, hogy a közúti balesete miatt vállalja a felelősséget.

Fotó: Facebook - Roman Mikulec

A KDH és az SaS lemondásra szólította fel, ha ezt nem teszi meg, az ellenzék rendkívüli ülést kezdeményez a leváltására. Az ehhez szükséges képviselői aláírásokat a jövő héten gyűjtik össze. Azt követelik, Danko részletesen magyarázza el a baleset körülményeit, és árulja el, ittasan vezetett-e.

„Andrej Dankónak férfiasan vállalnia kellene a következményeket és lemondani a parlament alelnöki posztjáról. Számos kérdést vet fel, hogy miért menekül el a helyszínről az egyik legfőbb közjogi méltóság, ha balesetet okoz” – jelentette ki Milan Majerský, a KDH elnöke. Emlékeztetett, hogy az új kormánygarnitúra új politikai kultúrát ígért. „A történtek is csak azt igazolják, hogy képtelenek teljesíteni az ígéreteiket. Nyilvános bocsánatkérésre és lemondásra szólítjuk fel Andrej Dankót. Szintén követeljük a baleset körülményeinek rendes kivizsgálását” – tette hozzá.

Branislav Gröhling, az SaS frakcióvezetője szerint is számos kérdést vet fel, hogy Danko elhajtott a baleset helyszínéről, és megalapozott a gyanú, hogy alkoholt fogyasztott. Ha bizonyítani akarja, hogy nem ivott, akkor az SaS szerint részt vehet olyan vizsgálaton, amely három napra visszamenőleg is kimutatja az alkoholfogyasztást, és ha akarja, így tisztázhatja magát. Gröhling azt a kérdést is feltette, hol volt a baleset idején Danko sofőrje és testőre.

Michal Šimečka, a PS elnöke leszögezte, a politikusoknak is meg kell várniuk a rendőröket, ha balesetet okoznak, nem menekülhetnek el a helyszínről. „Sőt, jó példával kell elöl járniuk, és megmutatni, nem állnak a törvények felett a pozíciójuknak köszönhetően. Dankónak egyértelműen vállalnia kell a következményeket” – szögezte le.

A Slovensko mozgalom szintén lemondásra szólította fel Dankót. Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) azt akarja, hozzák nyilvánosságra, pontosan hogyan járt el a rendőrség a baleset kapcsán. Emlékeztetett, hogy Danko az autójával megrongált egy közlekedési lámpát, ez bűncselekmény, ezért várják a nyomozás részleteit és a rendőrség állásfoglalását.

Danko beismerte, hogy csütörtökön (január 11.) balesetet szenvedett egy pozsonyi kereszteződésben, elmondása szerint kocsija megcsúszott az úton és egy oszlopnak ütközött. Szükség esetén kész megtéríteni a kárt, és hozzátette, együttműködik a rendőrséggel.



(TASR)